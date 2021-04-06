8 medidas de primeiros socorros que podem salvar seu pet

Seu pet está intoxicado por ingestão oral de algum produto

É muito comum os animais apresentarem alergias e dermatite de contato, problemas causados pela reação alérgica do pet ao contato com alguma substância irritante (alérgena). Os sintomas são coceiras, vermelhidão, bolhas vermelhas e falhas no pelo. Nesse caso, o melhor, se possível, é tentar identificar a substância que causou a reação cutânea no animal e não tentar utilizar nenhum produto caseiro para resolver a situação. O melhor tratamento é o indicado pelo médico-veterinário, só ele vai poder receitar medicamentos orais e pomadas ou outros tratamentos tópicos para auxiliar no desconforto do pet.

As escoriações são os famosos “ralados” e costumam ser lesões de pele simples. Por exemplo, seu pet apareceu com um pequeno arranhão, após brincar na grama. O que fazer? Primeiro, higienize a área lavando-a com água e um pouco de xampu neutro, próprio para pets. Mas se a lesão for maior, ou o pet apresentar dor na região, pode ser necessário a utilização de uma pomada antisséptica veterinária, que deverá ser indicada por um profissional. Em ambos os casos é importante manter a área limpa e coberta para que o animal não consiga lamber a ferida e para que ela possa cicatrizar.

Em casos de queimaduras, o melhor caminho é lavar a área afetada com água fria corrente por alguns minutos para resfriar e aliviar a dor. Não se deve utilizar pomadas ou receitas caseiras. Apenas cubra a região com uma atadura ou pano limpo molhado e leve o animal até o médico veterinário.

Caso seu pet sofra um choque elétrico, a primeira coisa a ser feita é retirar o equipamento ou o fio da tomada, mas é muito importante tomar cuidado para não tocar no animal, em hipótese nenhuma, durante a descarga, pois há possibilidade de condução de corrente elétrica e consequente choque. Isso resolvido, na sequência, verifique se ele está consciente e qual o seu comportamento. Dependendo da intensidade da corrente elétrica, seu pet pode sofrer graves queimaduras na boca ou patas, e até mesmo ter arritmia cardíaca. Por isso, é fundamental que ele seja levado imediatamente ao atendimento veterinário mais próximo.

As lesões hemorrágicas são aquelas com sangramento ativo causadas por mordidas, cortes ou perfurações. Nesses casos, conter o sangramento é importante. Para isso, pressione a região com gaze ou um pano limpo enquanto leva o pet ao veterinário, o procedimento ajuda a conter a perda de sangue. É importante ressaltar que caso haja algum objeto causando o sangramento, jamais tente retirar o item, isso pode agravar ainda mais o quadro do animal. Leve o pet ao médico veterinário imediatamente.

Normalmente, as fraturas ocorrem em caso de queda ou atropelamento. Em ambos os casos elas podem ser internas (quando não existe rompimento da pele) ou externas (quando os ossos ficam expostos). Caso seu animal sofra uma fratura interna, tente imobilizar a região para evitar que ele se machuque durante o trajeto até o médico veterinário. Para isso, utilize gaze ou atadura, esparadrapo e um objeto reto mais rígido para servir de apoio, como um papelão. Se a fratura for externa, é indicado apenas cobrir a região com uma atadura ou pano limpo. Em ambos os casos busque socorro imediatamente.

Caso seja possível, identifique o animal peçonhento que picou o seu pet, isso vai auxiliar o veterinário na hora do atendimento. Não mexa no local onde o animal foi picado e muito menos tente remover o veneno realizando algum corte ou perfuração. O melhor é levá-lo imediatamente à clínica mais próxima para que receba o tratamento adequado. Pode acontecer de você não estar presente na hora que o animal for picado. Nesse cenário, é necessário ficar atento caso o seu pet manifeste sintomas que indicam o contato com um animal peçonhento, como inchaço ou sangramento no local da picada, nas narinas ou gengivas, vômito, fraqueza, dificuldade respiratória, entre outros. A gravidade do quadro vai depender do tipo de agressor, qual a região acometida pelo veneno, a quantidade de veneno e o tipo de reação no organismo do animal. Por isso, caso note qualquer alteração no comportamento de seu animal, busque ajuda profissional com urgência.