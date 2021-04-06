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Cuidados

8 medidas de primeiros socorros que podem salvar seu pet

Os primeiros socorros dos animais são primordiais para evitar o agravamento dos casos e até mesmo salvar vidas.

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

06 abr 2021 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Cachorro
A recomendação mais importante é que em caso de acidente o animal receba atendimento de um médico veterinário imediatamente. Crédito: Cynoclub
Quem tem pets em casa sabe que é necessário tomar alguns cuidados para evitar acidentes que podem até levá-los à morte. Mas como não é possível monitorá-los 24 horas, e alguns são bem travessos, e não importa a raça, o que inclui também os vira-latas, pode, claro, acontecer alguma fatalidade e os tutores precisam estar preparados para agir de forma correta.
O médico-veterinário Claudio Rossi, Gerente Técnico da Unidade Pet da Ceva, explica que os primeiros socorros dos pets - nos humanos funcionam da mesma maneira - são primordiais para evitar o agravamento dos casos e até mesmo salvar vidas.
“A recomendação mais importante é que em caso de acidente o animal receba atendimento de um médico veterinário imediatamente. Por isso, os tutores devem ter sempre à mão o telefone e o endereço de um hospital que funciona 24 horas e o contato desse profissional de confiança. Dessa forma, ele saberá para onde correr caso o pet precise de cuidados de emergência. Isso tornará a prestação do socorro mais ágil e ajudará o tutor a manter a calma”, explica
Confira oito medidas importantes em alguns casos mais frequentes:

Seu pet está intoxicado por ingestão oral de algum produto

É muito comum os animais apresentarem alergias e dermatite de contato, problemas causados pela reação alérgica do pet ao contato com alguma substância irritante (alérgena). Os sintomas são coceiras, vermelhidão, bolhas vermelhas e falhas no pelo. Nesse caso, o melhor, se possível, é tentar identificar a substância que causou a reação cutânea no animal e não tentar utilizar nenhum produto caseiro para resolver a situação. O melhor tratamento é o indicado pelo médico-veterinário, só ele vai poder receitar medicamentos orais e pomadas ou outros tratamentos tópicos para auxiliar no desconforto do pet.
As escoriações são os famosos “ralados” e costumam ser lesões de pele simples. Por exemplo, seu pet apareceu com um pequeno arranhão, após brincar na grama. O que fazer? Primeiro, higienize a área lavando-a com água e um pouco de xampu neutro, próprio para pets. Mas se a lesão for maior, ou o pet apresentar dor na região, pode ser necessário a utilização de uma pomada antisséptica veterinária, que deverá ser indicada por um profissional. Em ambos os casos é importante manter a área limpa e coberta para que o animal não consiga lamber a ferida e para que ela possa cicatrizar.
Em casos de queimaduras, o melhor caminho é lavar a área afetada com água fria corrente por alguns minutos para resfriar e aliviar a dor. Não se deve utilizar pomadas ou receitas caseiras. Apenas cubra a região com uma atadura ou pano limpo molhado e leve o animal até o médico veterinário.
Caso seu pet sofra um choque elétrico, a primeira coisa a ser feita é retirar o equipamento ou o fio da tomada, mas é muito importante tomar cuidado para não tocar no animal, em hipótese nenhuma, durante a descarga, pois há possibilidade de condução de corrente elétrica e consequente choque. Isso resolvido, na sequência, verifique se ele está consciente e qual o seu comportamento. Dependendo da intensidade da corrente elétrica, seu pet pode sofrer graves queimaduras na boca ou patas, e até mesmo ter arritmia cardíaca. Por isso, é fundamental que ele seja levado imediatamente ao atendimento veterinário mais próximo.
As lesões hemorrágicas são aquelas com sangramento ativo causadas por mordidas, cortes ou perfurações. Nesses casos, conter o sangramento é importante. Para isso, pressione a região com gaze ou um pano limpo enquanto leva o pet ao veterinário, o procedimento ajuda a conter a perda de sangue. É importante ressaltar que caso haja algum objeto causando o sangramento, jamais tente retirar o item, isso pode agravar ainda mais o quadro do animal. Leve o pet ao médico veterinário imediatamente.
Normalmente, as fraturas ocorrem em caso de queda ou atropelamento. Em ambos os casos elas podem ser internas (quando não existe rompimento da pele) ou externas (quando os ossos ficam expostos). Caso seu animal sofra uma fratura interna, tente imobilizar a região para evitar que ele se machuque durante o trajeto até o médico veterinário. Para isso, utilize gaze ou atadura, esparadrapo e um objeto reto mais rígido para servir de apoio, como um papelão. Se a fratura for externa, é indicado apenas cobrir a região com uma atadura ou pano limpo. Em ambos os casos busque socorro imediatamente.
Caso seja possível, identifique o animal peçonhento que picou o seu pet, isso vai auxiliar o veterinário na hora do atendimento. Não mexa no local onde o animal foi picado e muito menos tente remover o veneno realizando algum corte ou perfuração. O melhor é levá-lo imediatamente à clínica mais próxima para que receba o tratamento adequado. Pode acontecer de você não estar presente na hora que o animal for picado. Nesse cenário, é necessário ficar atento caso o seu pet manifeste sintomas que indicam o contato com um animal peçonhento, como inchaço ou sangramento no local da picada, nas narinas ou gengivas, vômito, fraqueza, dificuldade respiratória, entre outros. A gravidade do quadro vai depender do tipo de agressor, qual a região acometida pelo veneno, a quantidade de veneno e o tipo de reação no organismo do animal. Por isso, caso note qualquer alteração no comportamento de seu animal, busque ajuda profissional com urgência.
O primeiro passo é identificar o que causou a intoxicação. O produto, alimento ou planta, a quantidade ingerida e há quanto tempo o seu pet está apresentando sintomas. Essas são informações importantes que auxiliarão no atendimento do médico veterinário. Caso você tenha carvão ativado em casa, poderá ministrar no seu animal, seguindo as orientações do fabricante. O carvão ativado reduz a absorção da toxina pelo organismo. Outro ponto de atenção é que não se deve forçar o vômito do seu pet, pois pode agravar o quadro ou até mesmo gerar lesões no estômago e esôfago dele. Leve seu pet ao médico veterinário imediatamente, se possível junto com o item ou a informação do que causou a intoxicação.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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