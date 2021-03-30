Projeto de fotógrafa para incentivar adoção de pets atrai famosos

Estamos cansados de ver pelas ruas centenas de animais abandonados, passando fome, frio e sujeitos a todos os tipos de maus-tratos. E, infelizmente, existe um grande preconceito no Brasil, ainda, em relação aos SRDs (animais sem raça definida), os chamados popularmente de vira-latas, que às vezes ficam a vida toda nos abrigos. Foi justamente para chamar a atenção desses pets resgatados das ruas que a fotógrafa e Diretora Criativa, Giselle Dias, criou o projeto “Amor Não se Compra”. A ideia, segundo ela, é incentivar a escolha da adoção na hora de levar um “filho de quatro patas” para casa e não supervalorizar o fator pedigree, que não é indicativo de chique, de glamour e de amor. A iniciativa chamou a atenção de alguns famosos, como Nando Brandão, Erika Januza, Vitória Strada, Marcella Rica, Thalita Rebouças, João Vicente de Castro, Aline Riscado, entre outros, que se solidarizaram com o projeto e posaram para as câmeras de Giselle. Nesta entrevista, você vai conhecer um pouco dessa história - histórias - de amor e se deliciar com as fotos maravilhosas.