10 mitos que você precisa saber sobre os gatos

Gatos são mal-humorados?

Quem dera fosse verdade! Mas é mito. Os felinos só tem uma vida, que dura em média 15 anos no caso de gatos domésticos. Mas os que nascem nas ruas, caso não sejam resgatados imediatamente, vão viver apenas em torno de dois a três anos. Por isso, não deixe um gatinho abandonado na rua, se ver um, leve para casa, cuide, e depois coloque para a adoção.

Não sei de onde tiraram esta ideia (aqui em casa, Frida adora tomar banho morninho. Já Chloé só se for na marra). A grande verdade é que depende da personalidade do felino e de como ele é acostumado desde filhote. Algumas raças, inclusive, como o maine coon e o angorá turco amam (é comum vê-los espontaneamente embaixo de torneiras ou dentro de banheiras). Claro que não é necessário dar banho em gatos, pois são animais muito higiênicos e estão sempre se lambendo.

É verdade. Como sabemos, os felinos têm hábitos noturnos, é impressionante como eles se locomovem bem no escuro, pulando de um lugar para outro com bastante precisão. Isso ocorre porque suas pupilas se abrem mais do que a dos seres humanos nessa situação, permitindo uma maior entrada de luz. Isso sem falar que a retina dos gatos é composta por mais bastonetes do que cones, o que significa que ela é mais equipada para absorver a luz do que as cores.

Algumas pessoas acreditam que os felinos enxergam em preto e branco. Não é verdade. Especialistas explicam que apesar do número menor de cones na retina, acredita-se que eles consigam enxergar o azul e o amarelo, embora não vejam essas cores tão nítidas como os seres humanos.

Isso é um absurdo! É tão sério esse mito, que, infelizmente, muitos felinos são sacrificados em vários lugares do mundo por conta dessa ideia maluca de que dão azar. Cuidado especial com as sextas-feiras 13. Essa lenda é muito comum em boa parte do Ocidente desde a Idade Média. Em lugares como o Japão e o Reino Unido, por exemplo, eles são considerados um bom sinal. Além de lindos! Muito cuidado com pessoas que buscam um gato preto para adotar.

É mito. A grande verdade é que eles precisam de pelo menos 60 centímetros do chão para conseguir se virar em tempo de cair em pé, e, mesmo assim, dependendo da altura, ainda podem se machucar seriamente. Por isso, quem tem felino em apartamento precisa telar todas as janelas do local para garantir a segurança de seu “filho de quatro patas”.

Com certeza. Apesar da fama de insubordinados, os felinos podem aprender, sim, os mesmos truques que são normalmente ensinados aos cachorros. É só ter paciência e usar sempre o método positivo - aquele que oferece uma recompensa a cada acerto do felino. Só por curiosidade, na Rússia, há 30 anos, o Teatro dos Gatos de Moscou conta com mais de 120 felinos que fazem acrobacias, andam em corda bamba e equilibram bolas no nariz.

Esqueça aquelas fotos de gatos fofos tomando leite em um píres, Toda a necessidade de leite deles é suprida nos primeiros meses de vida pela mãe, na amamentação. Eles até amam, mas na verdade é um alimento tóxico que pode trazer muitos problemas a eles. É claro, em casos de abandono, quando os filhotinhos ainda nem desmamaram, o leite será necessário, mas só com a indicação de um veterinário.

Outro mito sem sentido. Realmente existe uma predisposição de mulheres grávidas contraírem toxoplasmose e quando tem um gato presente, ele acaba virando o vilão. Mas, segundo especialistas, além dos gatos infectados apresentarem uma taxa de apenas 1% de possibilidade de transmissão, o felino precisa estar muito doente e em fase de eliminação do parasita. E vamos combinar, se ele estiver com a saúde em dia, com todas as vacinas e a vermifugação corretas, não tem perigo nenhum.