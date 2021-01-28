Antes de escolher o pet, saiba qual é o signo dele

A 6ª casa é só dos animais domésticos de pequeno porte e a 12ª casa, só dos de grande porte Crédito: divulgação

Quando resolvi entrevistar o astrólogo Glaucio Costhae (que agora faz parte do time de colunistas da Revista.AG), minha ideia era saber através dos signos das pessoas como elas são, por exemplo, quando têm um gato, um cachorro, ou qualquer outro animal doméstico.

Mas logo descobri que essa pauta não seria o melhor caminho dentro da astrologia. Costhae me explicou que o ideal seria falar das pessoas que têm em seu mapa natal uma tendência forte a ter animais e como são os animais nascidos em determinado signo. Fiquei curiosa pensando no nascimento das minhas gatinhas, Chloé e Frida, e louca para descobrir as suas personalidades.

Costhae explicou que ele é astrólogo tradicional, um saber da humanidade que começou há cerca de 6 mil anos, onde o que vale é o ascendente, que oferece previsões certeiras, pois nasce com o ser, representa o corpo. “Você só está neste mundo material porque tem um corpo”, ressalta. “Meu ascendente, por exemplo, é virgem, mas se eu seguisse os critérios da astrologia moderna, seria gêmeos, porque nasci em maio”, completa.

Mas como olhar o mapa natal de uma pessoa e descobrir se ela tem alguma afinidade com os animais? Costhae explica que o mapa natal é o desenho gráfico do céu na hora e no local exato do nascimento. “Esse céu simbólico mostra que o espírito é aquele que veio para a Terra, qual é a sua personalidade, o seu destino, a sua missão. E faz parte disso os gostos e as preferências”.

O astrólogo e colunista da Revista.ag com seu gato Crédito: divulgação

De acordo com ele, os signos são divisões celestes, do céu, da eclíptica, o caminho que o sol percorre diariamente, mensalmente e anualmente. Os signos estão ali, são divisões de 30º do céu. As casas têm a ver com o cotidiano da vida na Terra. E três delas representam os animais.

“A 5ª casa é a dos nossos amores, geralmente dos nossos filhos, namorados, cônjuges, porque amamos essas pessoas. Também é a casa de todos os animais domésticos, ou seja, o gatinho, o passarinho, a tartaruga, o hamster, o cachorrinho. Porque existem pessoas, como eu, que amam seus animais. Eu tenho uma gatinha malhada, que nasceu em casa. Ela é o meu xodó. É muito peluda e eu a chamo de Bicho de Pelúcia. Era o grande amor de minha avó, que foi para o mundo espiritual há dois meses. Ela é que era a ‘mãe’ de Bicho de Pelúcia. A 6ª casa é só dos animais domésticos de pequeno porte e a 12ª casa, só dos de grande porte”.

É bom lembrar, ressalta Costhae, que também existem planetas pessoais. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte são pessoais, cada um tem o seu, determinando a sua personalidade e o seu destino. Os outros astros, Júpiter e Saturno são coletivos, da sociedade que estamos inseridos. E os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, são astros que mexem com o mundo.

“Pois bem, se uma pessoa tem ascendente em gêmeos e seu planeta regente é Mercúrio, se este estiver na 5ª casa, há uma grande possibilidade de ela amar os animais e levar para sua residência alguns pets. Se o ascendente for câncer e o planeta regente Lua, e esta estiver na 5ª casa, a pessoa terá uma relação emocional forte com seus animais. Mas se o ascendente for Áries e o planeta regente Marte. e este estiver na 5ª casa, essa pessoa com certeza terá animais domésticos - se não tiver será por circunstâncias da vida, mas ela sempre será apaixonada por eles”, explica Costhae.

Qual o signo do seu pet?

Áries - Além do carneiro, que é o símbolo do signo, que bate a cabeça com força na parede ou em outro carneiro, representando toda a força de Áries, outro animal muito característico desse signo é o tigre, porque são elegantes, fortes, poderosos, contundentes, selvagens, bem ao estilo dos arianos. Os animais de Áries são sempre independentes.

Touro - O próprio animal, touro, é representativo do signo. E embora de grande porte, ele é doce, meigo e demora muito a ficar com raiva. E assim são os animais de touro. Outros exemplos são os elefantes, as girafas e os lobos. Animais nascidos em touro são mais calmos e cheinhos.

Gêmeos - São os animais que costumam viver em dupla, periquitos, papagaios… Que vivem juntos, em comunidade, são falantes, estão sempre grunhindo. Animais do signo de gêmeos são curiosos.

Câncer - O próprio caranguejo já é um animal canceriano. Mas todos os animais domésticos, que amam seus donos, que amam a casa, são cancerianos. Animais cancerianos são muito ligados aos donos.

Leão - O próprio leão é símbolo do signo. São os animais pomposos, como o pavão, de uma beleza estonteante, de uma grande presença, são excepcionalmente bonitos e chamam muito a atenção. São animais exibicionistas.

Virgem - Eles gostam de estar limpos. A águia também é bem virginiana, porque enxerga de cima e vê detalhes, uma característica muito forte dos nascidos em Virgem. São animais que, de alguma forma ajudam, seus donos.

Libra - São os animais tranquilos, descontraídos, as focas, os pandas, os esquilos… São animais que gostam de companhia.

Escorpião - O próprio escorpião e todos os animais perigosos, venenosos e, de certo modo, peçonhentos, como as serpentes. São animais quietos e bravos.

Sagitário - O cavalo é um símbolo sagitariano. São os animais de porte atlético, bem ligados a competições. São animais espalhafatosos.

Capricórnio - A própria cabra que sobe morro, os animais que procuram altitudes, que vão subindo, escalando montanhas, árvores… São animais solitários e que não curtem chamegos.

Aquário - São animais que só faltam falar, parecem gente, entendem tudo. O macaco, por exemplo, é muito aquariano, quase humano e, de certo modo, muito exóticos. São animais elétricos e teimosos.