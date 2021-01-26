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Diário de Chloé

Banheiro autolimpante pra gatos, "babá eletrônica" que permite brincadeira à distância e mais novidades tecnológicas

Acessórios cheios de tecnologia facilitam a vida dos pets e seus donos.  Além de aliviar o estresse e estimular a prática de exercícios

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

26 jan 2021 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins Rachel Martins
A gata Chloé
A gata Chloé escreve em seu diário todas as terças-feiras Crédito: Arquivo pessoal
Meu querido diário… Mamãe adora ficar na internet tentando descobrir acessórios tecnológicos para pets - no nosso caso, os felinos, já que eu e Frida somos duas gatinhas lindas e sapecas.
Agora, ela cismou que vai comprar um banheiro inteligente para nós. Estamos tão felizes com o nosso tradicional. Parece uma casinha, a gente entra, faz as necessidades e sai. Acho que elas estão cansadas de limpar as nossas “cacas” e esse novo acessório é autolimpante.
Bem, ela descobriu alguns acessórios tecnológicos interessantes para pais de cachorros e gatos. Vale a pena conferir.

Banheiro inteligente

Acessórios tecnológicos para pets
Caixa de areia inteligente para gatos Crédito: divulgação
Essa caixa de areia hi-tech é fabricada por uma empresa americana. Quando nós, os gatinhos, entramos no banheiro, sensores detectam a nossa presença. E quando a gente sai, o Litter Robot limpa as nossas fezes e joga tudo dentro de um recipiente com um saco plástico. Normalmente, são 10 dias para enchê-lo e quando isso acontece o robô avisa o nosso tutor por um apito ou aplicativo no celular. Não é barato, mas além do conforto, o design do produto também é bem legal. Preço: R$ 2.275,21 na aliexpress.com.

Monitor de pets

Acessórios tecnológicos para os pets
Acessórios tecnológicos para os pets Crédito: divulgação
Com o Petcube Play 2 nunca mais os tutores vão sair preocupados de casa para trabalhar, nos deixando sozinhos. Com essa câmera, nossos pais podem checar remotamente o que estamos fazendo, via celular (Android ou IOS). Ela também permite que eles brinquem com a gente através de um pequeno laser embutido no dispositivo, controlado via touch screen, e a lente grande angular permite fazer streaming de vídeos com boa qualidade. Além disso, através do microfone, nossos pais podem conversar com a gente. Preço: US$ 179, na petcube.com.

Os olhos dos cães

Acessórios tecnológicos para os pets
A GoPro e o cinturão permitem acomodar a câmera nas costas ou no peito do pet Crédito: divulgação
Você já imaginou como os cães enxergam o mundo? Se você tem essa curiosidade, basta comprar uma GoPro e o cinturão que permite acomodar a câmera nas costas ou no peito do seu pet, permitindo imagens de várias perspectivas, O equipamento é ajustável para cachorros de 7 a 54 quilos, além de acolchoado em todos os pontos de ajuste para garantir o conforto do seu pet. Preço do cinturão, R$ 275,41, no magazineluiza.com.br.

Diversão garantida

Acessórios tecnológicos para os pets
Ao sentir algo se aproximando, o Minium fujão sai disparado para outro lado, emitindo sons e piscando luzes  Crédito: divulgação
Minha mãe está doida para comprar esse brinquedo para nós, mas que também diverte, e muito, as crianças. É um minion fujão que possui sensores magnéticos de movimento infravermelho. Ao sentir algo se aproximando, sai disparado para outro lado emitindo sons e piscando luzes. Além de fazer com que a gente gaste muita energia, ele ajuda a diminuir a ansiedade e o estresse dos pets. Custa R$ 125, no mercadolivre.com.br.

Comedouro automático

Acessórios tecnológicos para os pets
Quem preferir pode gravar uma mensagem de áudio chamando o mascote na hora do almoço e do jantar  Crédito: divulgação
Com este comedouro é possível programar através do celular as refeições de seu pet no dia a dia, tanto a hora, quanto a porção. O equipamento também possui uma câmera de alta definição que permite ao tutor ver e conversar com seu “filho de quatro patas”, além de tirar fotos. Quem preferir pode gravar uma mensagem de áudio chamando o mascote na hora do almoço e do jantar. Com um design moderno, traz comedouro removível, fácil de lavar, e tampa transparente para monitorar a condição da ração. Preço:1.299, na tecneo.com.br.

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Rachel Martins

Rachel Martins Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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