Decoração: inspire-se e projete você mesmo a caminha do seu pet

Há no mercado os mais variados modelos, que combinam com todos os espaços Crédito: Pinterest

Meu querido diário... Hoje, os pets são definitivamente membros da família. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2015, de cada 100 famílias, 44 criam cachorros e só 36 têm crianças até 12 anos de idade. Contando os gatos e outros animais, o número sobe para 100 milhões de animais domésticos, enquanto as crianças são 45 milhões. São 52,2 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos em domicílios brasileiros.

Diante desse cenário, é cada vez mais comum encontrar “pais” e “mães” querendo equilibrar o ambiente da casa para atender tanto os humanos que ali residem, quanto os pets. E nesse meio estão as caminhas estilosas que dão um toque especial à decoração. Lembrando que em tempos de pandemia, a preocupação com esse espaço aumentou ainda mais. Todo mundo quer deixar a casa mais funcional e bonita.

Aqui em casa, minhas mães estão pensando em fazer um projeto no apartamento voltado para elas e para nós. Estamos esperando. Mas enquanto isso, curta as opções de caminhas que separei para vocês. Muitas não são vendidas no Brasil, mas é possível se inspirar, e mandar fazer. Algumas, inclusive, você mesmo consegue projetar. Lambeijos.

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest