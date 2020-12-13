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É o Bicho

Decoração: inspire-se e projete você mesmo a caminha do seu pet

Essa é pra quem ama cachorro, gato e decoração. Selecionamos os mais variados tipos de caminhas para pets, uma mais linda que a outra. Seus filhos de quatro patas vão amar. E sua casa também!

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

13 dez 2020 às 05:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Caminha de pets
Há no mercado os mais variados modelos, que combinam com todos os espaços Crédito: Pinterest
Meu querido diário... Hoje, os pets são definitivamente membros da família. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2015, de cada 100 famílias, 44 criam cachorros e só 36 têm crianças até 12 anos de idade. Contando os gatos e outros animais, o número sobe para 100 milhões de animais domésticos, enquanto as crianças são 45 milhões. São 52,2 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos em domicílios brasileiros.
Diante desse cenário, é cada vez mais comum encontrar “pais” e “mães” querendo equilibrar o ambiente da casa para atender tanto os humanos que ali residem, quanto os pets. E nesse meio estão as caminhas estilosas que dão um toque especial à decoração. Lembrando que em tempos de pandemia, a preocupação com esse espaço aumentou ainda mais. Todo mundo quer deixar a casa mais funcional e bonita.
Aqui em casa, minhas mães estão pensando em fazer um projeto no apartamento voltado para elas e para nós. Estamos esperando. Mas enquanto isso, curta as opções de caminhas que separei para vocês. Muitas não são vendidas no Brasil, mas é possível se inspirar, e mandar fazer. Algumas, inclusive, você mesmo consegue projetar. Lambeijos.
Caminha de pets
Crédito: Pinterest
Caminha de pets
Crédito: Pinterest
Caminha de pets
Crédito: Pinterest
Caminha de pets
Crédito: Pinterest
Caminha de pets
Crédito: Pinterest
Caminha de pets
Crédito: Pinterest
Caminha de pets
Crédito: Pinterest
Caminha de pets
Crédito: Pinterest
Caminha de pets
Crédito: Pinterest
Caminha de pets
Crédito: Pinterest
Caminha de pets
Crédito: Pinterest
Caminha de pets
Crédito: Pinterest

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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