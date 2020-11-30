É possível montar uma árvore de Natal à prova de pets?

Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest

Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest

Meu querido diário... Aqui em casa todos os anos, nesta época, minhas mamis começam a formular mil ideias para montar a árvore de Natal. É simples: precisam criar algo à prova de felinos. Até agora tem dado certo, foram poucas as vezes que eu e Frida fizemos alguma traquinagem que tenha danificado o enfeite mais tradicional da festa.

Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest

Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest

Também, vamos combinar, impossível para nós, os gatinhos, resistir as guirlandas, bolinhas, sinos, entre outros penduricalhos, expostos na árvore, isso sem falar das luzinhas piscando. Sabe por quê? Simples: porque esses enfeites são um enorme fascínio para nós, os bichanos. Afinal, somos caçadores por natureza e todos esses estímulos nos leva a expressar esse comportamento.

Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest

E caso esteja pensando que quanto maior a árvore, melhor ( porque assim ficaria mais fácil de fazer uma travessura) esquece! A gente adora subir nos móveis, e quando olhamos todos aqueles penduricalhos, a única coisa que a gente pensa é em como capturar aquela presa. E acredite, basta alguns segundos para a árvore estar no chão (risos).

Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest

Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest

O problema é que isso pode ser muito perigoso para nós. A dica, então, é criar um ambiente natalino e, ao mesmo tempo, seguro para pets. Aqui em casa, minhas donas optaram por uma árvore pequena, de madeira, com bolinhas pequenas de todas as cores e com luzinhas. Fica em cima da cristaleira, e até hoje tem dado certo.

Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest

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