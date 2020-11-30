AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Diário de Chloé

É possível montar uma árvore de Natal à prova de pets?

A gatinha Chloé garante que sim, e selecionou várias opções para você se inspirar na hora de montar a sua

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 nov 2020 às 05:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins Rachel Martins
Árvore de Natal criativa, à prova de pets
Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest
Árvore de Natal criativa, à prova de pets
Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest
Meu querido diário... Aqui em casa todos os anos, nesta época, minhas mamis começam a formular mil ideias para montar a árvore de Natal. É simples: precisam criar algo à prova de felinos. Até agora tem dado certo, foram poucas as vezes que eu e Frida fizemos alguma traquinagem que tenha danificado o enfeite mais tradicional da festa.
Árvore de Natal criativa, à prova de pets
Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest
Árvore de Natal criativa, à prova de pets
Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest
Também, vamos combinar, impossível para nós, os gatinhos, resistir as guirlandas, bolinhas, sinos, entre outros penduricalhos, expostos na árvore, isso sem falar das luzinhas piscando. Sabe por quê? Simples: porque esses enfeites são um enorme fascínio para nós, os bichanos. Afinal, somos caçadores por natureza e todos esses estímulos nos leva a expressar esse comportamento.
Árvore de Natal criativa, à prova de pets
Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest
E caso esteja pensando que quanto maior a árvore, melhor ( porque assim ficaria mais fácil de fazer uma travessura) esquece! A gente adora subir nos móveis, e quando olhamos todos aqueles penduricalhos, a única coisa que a gente pensa é em como capturar aquela presa. E acredite, basta alguns segundos para a árvore estar no chão (risos).
Árvore de Natal criativa, à prova de pets
Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest
Árvore de Natal criativa, à prova de pets
Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest
O problema é que isso pode ser muito perigoso para nós. A dica, então, é criar um ambiente natalino e, ao mesmo tempo, seguro para pets. Aqui em casa, minhas donas optaram por uma árvore pequena, de madeira, com bolinhas pequenas de todas as cores e com luzinhas. Fica em cima da cristaleira, e até hoje tem dado certo.
Árvore de Natal criativa, à prova de pets
Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest
Árvore de Natal criativa, à prova de pets
Árvore de Natal criativa, à prova de pets Crédito: Pinterest
Que tal colocar a criatividade para funcionar e fazer uma árvore bem bonita à prova de gatos. Isso também vale para nossos aumigos, os cachorros. Veja algumas opções e inspire-se. Lambeijos

Veja Também

Cachorros resgatados das ruas viram protagonistas em releituras de obras famosas

Quando você descobre que seu “filho de quatro patas” é surdo

Quando o amigo de estimação é uma ave

Rachel Martins

Rachel Martins Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Revogação de visto de embaixadora do Brasil nos EUA é 'instrumento arbitrário' para pressionar governo brasileiro', diz Casarões
Imagem de destaque
Suspeito usava jaqueta de aplicativo de delivery para vender drogas em Vitória
Cena inusitada chama atenção para o baixo nível do rio que favorece a formação das áreas de areia.
Cães brincam em bancos de areia do Rio Doce e chamam atenção em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados