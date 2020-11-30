É possível montar uma árvore de Natal à prova de pets?

Meu querido diário... Aqui em casa todos os anos, nesta época, minhas mamis começam a formular mil ideias para montar a árvore de Natal. É simples: precisam criar algo à prova de felinos. Até agora tem dado certo, foram poucas as vezes que eu e Frida fizemos alguma traquinagem que tenha danificado o enfeite mais tradicional da festa.
Também, vamos combinar, impossível para nós, os gatinhos, resistir as guirlandas, bolinhas, sinos, entre outros penduricalhos, expostos na árvore, isso sem falar das luzinhas piscando. Sabe por quê? Simples: porque esses enfeites são um enorme fascínio para nós, os bichanos. Afinal, somos caçadores por natureza e todos esses estímulos nos leva a expressar esse comportamento.
E caso esteja pensando que quanto maior a árvore, melhor ( porque assim ficaria mais fácil de fazer uma travessura) esquece! A gente adora subir nos móveis, e quando olhamos todos aqueles penduricalhos, a única coisa que a gente pensa é em como capturar aquela presa. E acredite, basta alguns segundos para a árvore estar no chão (risos).
O problema é que isso pode ser muito perigoso para nós. A dica, então, é criar um ambiente natalino e, ao mesmo tempo, seguro para pets. Aqui em casa, minhas donas optaram por uma árvore pequena, de madeira, com bolinhas pequenas de todas as cores e com luzinhas. Fica em cima da cristaleira, e até hoje tem dado certo.
Que tal colocar a criatividade para funcionar e fazer uma árvore bem bonita à prova de gatos. Isso também vale para nossos aumigos, os cachorros. Veja algumas opções e inspire-se. Lambeijos