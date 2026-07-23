Vigília Fogo do Avivamento terá presença das cantoras Kemilly Santos e Leydimara Lemos

“A vigília nos convida a aproveitarmos as oportunidades para sermos revestidos e renovados pelo poder e pela graça do Senhor. É a chance de receber as bênçãos e as vitórias que Deus tem reservado. Tenho certeza que será muito impactante para todos que marcarem presença”, afirma a pastora Sandra Lyra, presidente da IPL e que também irá ministrar a palavra no dia do evento.