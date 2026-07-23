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Vigília Fogo do Avivamento terá presença das cantoras Kemilly Santos e Leydimara Lemos

Evento gospel será realizado na sede da Igreja Pentecostal da Libertação, em Vila Capixaba, em Cariacica, e terá caravanas para os fiéis

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 10:50

Igreja Pentecostal da Libertação

Igreja Pentecostal da Libertação

Publicado em 

23 jul 2026 às 10:50
Evento gospel será realizado na sede da Igreja Pentecostal da Libertação, em Cariacica, e terá caravanas para os fiéis
A pastora Sandra Lyra, presidente da IPL, também irá ministrar a palavra no dia do evento  Rafael Maciel/Divulgação

Um momento de louvor e devoção. Essa é a proposta da Mega Vigília Fogo do Avivamento, evento promovido pela Igreja Pentecostal da Libertação (IPL), que chega à sexta edição em 2026. Na virada da sexta-feira (24/07) para sábado, os fiéis irão viver momentos de adoração, mensagem e louvores com as cantoras gospel Kemilly Santos e Leydimara Lemos. A entrada é gratuita.

A Mega Vigília terá início às 21h e será realizada na sede da IPL, localizada na Av. Cariacica, nº 560, em Vila Capixaba, Cariacica. Também será realizada uma transmissão ao vivo pelo perfil da IPL que, em uma edição anterior, já reuniu 20 mil pessoas acompanhando simultaneamente. Vale destacar que grandes nomes do gospel nacional já passaram pelo evento, como Paulo Neto, Samuel Messias, Lukas Agostinho, Sarah Farias e Anderson Freire. 

“A vigília nos convida a aproveitarmos as oportunidades para sermos revestidos e renovados pelo poder e pela graça do Senhor. É a chance de receber as bênçãos e as vitórias que Deus tem reservado. Tenho certeza que será muito impactante para todos que marcarem presença”, afirma a pastora Sandra Lyra, presidente da IPL e que também irá ministrar a palavra no dia do evento. 

Para a sexta edição, serão disponibilizadas caravanas gratuitas para os fiéis, com saídas de Bandeirantes, em Cariacica, Santa Teresa, Viana e Fundão. Confira os horários e locais: 

Vigília Fogo do Avivamento terá presença das cantoras Kemilly Santos e Leydimara Lemos
Vigília Fogo do Avivamento terá presença das cantoras Kemilly Santos e Leydimara Lemos Rafael Maciel/Divulgação

Caravana de Bandeirantes

  • 20h15 - Saída de Jardim América no ponto próximo ao Supermercados BH de Jardim América
  • 20h40 - Saída de Campo Grande no ponto em frente ao Terminal de Campo Grande


Caravana de Viana

  • 20:10 - Saída de Viana no ponto final do município, perto do Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi


Caravana de Santa Teresa

  • 18h50 - Saída da Rodoviária no ponto em frente a Rodoviária de Santa Teresa
  • 19h - Saída do Bairro do Eco no ponto em frente a IPL  
  • 19h50 - Saída de Fundão perto do Posto Ibiraçu

Mega Vigília Fogo do Avivamento
Rafael Maciel/Divulgação

Mega Vigília Fogo do Avivamento

Os fiéis irão viver momentos de adoração, mensagem e louvores com as cantoras gospel Kemilly Santos e Leydimara Lemos. A entrada é gratuita.

24/07/2025

21h

Av. Cariacica, nº 560, em Vila Capixaba, Cariacica.

Entrada gratuita.

Igreja Pentecostal da Libertação

Instagram: @ipl.es

Telefone: 27998895738


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