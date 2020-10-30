Quando o amigo de estimação é uma ave

Bonito e cheio de personalidade, Flash chama a atenção de todos quando sai pra passear Crédito: Acervo Pessoal

Meu querido diário…. Nem todos os meus amigos nas redes sociais são gatinhos ou cachorrinhos. Recentemente, conheci o Flash (@flash.e.sua.turma) e me encantei com sua beleza e graça. Tanto que entrei em contato com sua dona, a Helen Alves Vinhal para me contar a história dele.

Ela me disse que Flash é uma ave da espécie Psittacula krameri (Ring Neck), originária da África e Sul da Ásia. Foi um presente de Natal. “Ganhei do meu marido, na época éramos namorados, em 2017. Chegou aqui em casa filhotinho, com três meses”, conta.

Helen sempre gostou de animais, teve gatos e cachorros. Um dia adquiriu uma calopsita e foi o começo de sua grande paixão por aves. Ela explica que Flash é uma ave bem barulhenta, manso e muito carinhoso. “As seis horas da manhã, Flash já começa a gritar, um som estridente, acorda todo mundo, inclusive os vizinhos. Faz isso para chamar a atenção”, conta, rindo.

Flash e sua dona, Helen Alves Vinhal. "Se demoro pra levantar da cama ele não para de gritar", conta. Crédito: Acervo pessoal

E se Helen demora para levantar, é um Deus nos acuda, Flash não para de gritar enquanto ela não for lá dar bom dia e conversar um pouquinho. “Daí coloco água e comida. Espero ele se alimentar e só depois o retiro da gaiola, ele fica o dia todo livre em casa. Ele anda ao meu lado o tempo todo”.

Desde novinho suas asas foram aparadas, mas esse procedimento precisa ser realizado por profissionais experientes Crédito: Acervo pessoal

Ela explica que como desde novinho suas asas são aparadas, ele não voa (é um procedimento normal, permitido para certo tipos de aves, mas precisa ser realizado por profissionais experientes).

Segundo especialistas, isso deve ser feito com todo o cuidado para não causar danos emocionais a ave. E só vale para quem pretende deixar o animal livre dentro de casa, garantindo, assim, a sua segurança, evitando acidentes domésticos. Se a ave for de gaiola, não faz sentido nenhum realizar o procedimento.

Flash come basicamente tudo. “Ama banana”, diz Helen. “E às vezes belisca café, mas é proibido”, conta, rindo. Além disso, adora jiló, berinjela, maçã, ovo cozido, tomates (só pode sem agrotóxicos), brócolis, couve-flor. “Enfim, sua alimentação é basicamente orgânica”, ressalta.

No dia a dia, Helen explica que é necessário manter a gaiola sempre limpa (de noite ele sempre dorme lá dentro), e ela nunca deve ser colocada perto da janela, por conta dos gaviões. A água também precisa estar sempre fresca (Flash ama tomar banho) e a comida precisa ser trocada frequentemente (para não dar fungos).

Além de tudo isso, Flash é um roedor de primeira. “Rói tudo que vê pela frente, principalmente quando é madeira. O poleiro preciso trocar de tempos em tempos porque chega a partir ao meio. Também manda ver nas paredes e se encontra um chinelo pela frente, já era”.

Às vezes, Flash sai de casa para uma passeio, vai no pet shop ou na casa de parentes e de amigos, sempre no ombro de Helen. “Chama atenção por onde passa”, ressalta.

E como toda “mãe” de pet, Helen também conversa o dia todo com seu filho Flash. “Eu o ensinei a falar. Quando ele deita no meu peito fica repetindo: ‘Oi neném, que neném gostoso’. E quando cubro com minha mão a sua cabecinha, ele diz: ‘Cadê o Flash, cadê o Flash, achou….’. É meu companheirão de todas as horas”.

Acho que aqui em casa o Flash ia sofrer, porque nós, os felinos, por extinto somos caçadores. Mas como a natureza tem as suas exceções, quem sabe até pudéssemos ser bons amigos. Tem alguém aí que tem ave e gato em casa convivendo bem? Conta pra gente. Lambeijos