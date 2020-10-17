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Diário de Chloé

Que tal retratar seu pet em uma aquarela?

A gatinha Chloé ficou encantada o trabalho de Paulo du’Sanctus, que está participando do desafio “Inktober”, uma iniciativa do ilustrador Jake Parker para os artistas do mundo todo. Quem comentar no perfil de Paulo pode ganhar uma aquarela

Públicado em 

17 out 2020 às 06:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Paulo du’Sanctus pinta aquarelas de pets
Paulo du’Sanctus pinta aquarelas de pets Crédito: Divulgação
Meu querido diário.... Estava navegando pelas redes sociais quando me deparei com as aquarelas de Paulo du’Sanctus (@paulodusanctos), 37 anos. E me apaixonei! E olha que legal, ele está participando do desafio “Inktober”, uma iniciativa do ilustrador Jake Parker para os artistas do mundo todo. A ideia é fazer e postar uma arte por dia, ou um dia sim, outro não, ou apenas uma vez por semana, em outubro. O objetivo é o crescimento, melhorar a técnica. Então, quanto mais determinação, melhor.
Animais que foram retratados em aquarela por Paulo du’Sanctus
Animais que foram retratados em aquarela por Paulo du’Sanctus Crédito: Divulgação
No caso de Paulo, que pinta aquarelas maravilhosas de pets (sob encomenda), o seu desafio é o seguinte: pintar uma aquarela por dia de um pet. Os animais retratados são escolhidos pelos comentários deixados por seus seguidores no perfil @pet.aquarelas. O desafio começou com ele mesmo definindo o primeiro, e a partir daí, o escolhido da próxima aquarela é um dos seguidores que comentam o post do animal que já foi retratado, e assim por diante, durante 30 dias.
Paulo conta que iniciou como artista fazendo pinturas a óleo de mulheres negras e, depois, passou também a retratar pets em aquarelas. “No caso desse desafio, vou nos perfis de todos os seguidores que me deixam comentários e procuro aquele animal que acredito ser mais difícil para retratar, afinal o objetivo do ‘Inktober’ é melhorar a técnica”.
Animais que foram retratados em aquarela por Paulo du’Sanctus
Animais que foram retratados em aquarela por Paulo du’Sanctus Crédito: Divulgação
A ideia, segundo ele, é fazer uma exposição com todas as aquarelas. “Mas antes, em novembro, vou realizar uma votação popular, de dois em dois. No final, sobrarão dois vencedores e esses receberão suas pinturas em casa. E a aquarela mais comentada também será doada para o dono”.
Animais que foram retratados em aquarela por Paulo du’Sanctus
Animais que foram retratados em aquarela por Paulo du’Sanctus Crédito: Divulgação
Paulo tomou gosto pela arte ainda pequeno. Com seis anos os pais já o elogiavam muito pelos seus desenhos.
“Fui muito incentivado e era interessado, acompanhava, inclusive, o programa ‘Mão Livre’, da TV Cultura, onde Philip Hallawel ensinava desenho, na década de 1990. Até que em 2000 fui fazer aula de pintura na igreja, mas chegou em um ponto que a professora me disse que não tinha mais como eu crescer ali. Daí passei a procurar outras referências, como Alexandre Reider, Mauricio Takiguthi, Gisele Ulisse, entre outros”.
Animais que foram retratados em aquarela por Paulo du’Sanctus
Animais que foram retratados em aquarela por Paulo du’Sanctus Crédito: Divulgação
Para quem tem pets em casa e sonha em ter uma aquarela dele, a chance é agora. Ainda dá tempo de apostar na sorte. Deixe um comentário no @pet.aquarelas, quem sabe você será um dos contemplados. Mas caso não seja, dá para encomendar uma e decorar um cantinho da sua casa com o seu “filho de quatro patas”. O preço varia conforme a dimensão e o trabalho. Lambeijos.

Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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