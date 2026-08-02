Consignado do INSS ficou mais barato e isso pode fazer total diferença na sua vida

No dia 28 de julho, o Conselho Nacional de Previdência Social decidiu mexer no teto de juros do crédito consignado do INSS. Por trás dessa notícia técnica, existe uma oportunidade concreta para milhões de aposentados e pensionistas brasileiros e, provavelmente, para alguém da sua família. Um consignado mais barato significa uma chance real de trocar dívidas caras por uma dívida menos pesada, e isso pode aliviar o orçamento de quem vive com renda fixa mês a mês.





Vale entender por que o consignado é uma das linhas mais baratas do mercado. Como o valor da parcela é descontado diretamente da folha de pagamento, o banco corre um risco muito menor de calote. Menos risco para quem empresta se traduz em juros mais baixos para quem pega o dinheiro. Enquanto o cartão de crédito no rotativo e o cheque especial cobram juros que facilmente ultrapassam 100% ao ano, o consignado trabalha com taxas em outro patamar, muito mais civilizadas.





É justamente aí que mora a jogada inteligente. Se um aposentado está com o cartão estourado ou preso no cheque especial, faz todo sentido usar o consignado para quitar essas dívidas caras. Na prática, você não está criando uma dívida nova, está trocando uma dívida que sufoca por uma que cabe no bolso. É a diferença entre pagar juros de agiota e pagar juros de banco.