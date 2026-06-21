Os juros caíram. Será que isso é mesmo uma boa notícia?

O problema é o momento. Em maio, a inflação veio mais alta do que o esperado, puxada principalmente pela comida, pela conta de luz e pelo custo de moradia. Os preços de produtos e serviços ainda estão subindo bastante. E, quando os juros caem, a economia ganha um empurrãozinho e as pessoas tendem a gastar mais. Só que gastar mais, num momento em que os preços já estão subindo, pode fazer a inflação subir ainda mais. É como soltar o freio do carro antes de ter certeza de que ele vai parar.





O próprio Banco Central admitiu que está com um pé atrás. No comunicado, avisou que a inflação ainda está acima do que deveria e que o cenário lá fora segue confuso, principalmente por causa dos conflitos no Oriente Médio, que afetam o preço do petróleo. E não quis prometer absolutamente nada sobre as reuniões dos próximos meses.





Mesmo com essa queda, o Brasil continua sendo o país que paga o maior juro real do mundo (cerca de 10% ao ano). Para quem tem dinheiro guardado, isso é bom: aplicações simples e seguras, como o Tesouro Direto e os CDBs, ainda rendem bem acima da inflação. Para quem precisa pegar dinheiro emprestado, ainda é caro.