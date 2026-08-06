Um dia para celebrar Oswaldo Cruz e fortalecer o SUS

O Brasil avançou na recuperação e no fortalecimento de certificações e reconhecimentos internacionais junto à Organização Mundial da Saúde (OMS), incluindo a revalidação do status de país livre do sarampo e o reconhecimento de melhorias nos sistemas de vigilância, imunização e resposta a emergências.





Em 2024, o Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde foi designado Centro Colaborador da OPAS/OMS para Formação em Emergências em Saúde Pública. Esses avanços reforçam a credibilidade do país e sua capacidade de retomar padrões internacionais de excelência em saúde pública.





Outro eixo estruturante desse novo ciclo é o fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), entendido como base estratégica para a soberania sanitária e para o desenvolvimento nacional.





Nesse contexto, o Brasil retomou investimentos estruturantes voltados à redução da dependência externa em medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos estratégicos. O fortalecimento da Fiocruz, do Instituto Butantan, da Hemobrás e de outras instituições públicas de ciência e tecnologia, aliado à expansão de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs), tem permitido ampliar a produção nacional, internalizar tecnologias estratégicas e fortalecer a inovação voltada às necessidades do SUS.





Também avançam os investimentos na Hemobrás, em Pernambuco, ampliando a capacidade nacional de produção de hemoderivados e consolidando a soberania do sangue, reduzindo a dependência de produtos importados. Soma-se a isso a incorporação, pelo Instituto Butantan, da tecnologia para produção da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), ampliando a autonomia do país diante de uma importante causa de infecções respiratórias em crianças e idosos.





Na Fiocruz, os investimentos de aproximadamente R$ 2 bilhões na implantação e pré-operação do novo complexo industrial de Bio-Manguinhos, em Santa Cruz (RJ), ampliarão significativamente a capacidade nacional de produção de vacinas, biofármacos, reagentes e outros insumos estratégicos para o SUS, consolidando o maior centro de produção de produtos biológicos da América Latina.





Em conjunto, esses investimentos expressam uma política de Estado voltada à soberania tecnológica, à inovação e à preparação do Brasil para responder com maior autonomia aos desafios sanitários do presente e do futuro.





Ao integrar saúde, desenvolvimento industrial e inovação, o Brasil reafirma que o SUS não é apenas um sistema de atenção à doença, mas um dos maiores projetos de desenvolvimento social e econômico do país.





Celebrar o Dia Nacional da Saúde é, portanto, reconhecer a contribuição histórica de Oswaldo Cruz, homenagear os milhões de trabalhadores e trabalhadoras do SUS e reafirmar que investir em ciência, educação, inovação, no Complexo Econômico-Industrial da Saúde e no Novo PAC é investir no desenvolvimento soberano do Brasil.





Que possamos reafirmar que o legado de Oswaldo Cruz continua inspirando a construção de um Sistema Único de Saúde cada vez mais forte, resiliente, equitativo e preparado para proteger a vida de todas as pessoas.