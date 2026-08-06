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Opinião da Gazeta

Petróleo e gás: estratégias para um futuro que já bate à porta

A expectativa é a de que, em 2027, sejam produzidos 248,4 mil barris/dia, com tendência de encolhimento a partir de 2028

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 05:00

Públicado em 

06 ago 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta
Petróleo
Barril de petróleo Shutterstock

Como os grandes impérios da história da humanidade, a atividade petrolífera é marcada por ascensão e queda. E o ciclo do petróleo no Espírito Santo está prestes a entrar na curva descendente, como mostrou o Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural do Espírito Santo.


Com 68,7% dos campos capixabas classificados como maduros, definidos assim quando se encontram no estágio avançado do ciclo produtivo, já se avista o declínio natural das curvas de produção. A expectativa é a de que, em 2027, sejam produzidos 248,4 mil barris/dia, com tendência de encolhimento a partir de 2028. 


E as atividades exploratórias, destinadas à descoberta de novas jazidas, também entraram em franco decréscimo desde 2015.


Há, portanto, previsibilidade, que é da própria natureza da atividade. E isso demanda preparação. Neste período eleitoral, o tema deve estar em destaque na agenda propositiva. Os candidatos ao governo estadual, e mesmo aos cargos legislativos em nível estadual e federal, devem expor como pretendem agir diante dessa realidade que está dada, em um processo que, obviamente, não vai acontecer da noite para o dia, mas vai exigir planejamento e estratégia.


Pensar e executar a transição energética passa a ser necessidade de primeira hora, com o Espírito Santo avançando ainda mais, com regularidade, na prospecção de projetos cada vez mais robustos.


A gestão do Fundo Soberano, criado também com o propósito de subsidiar a substituição dessa indústria em seu ocaso, deve estar no radar daqueles que pretendem tomar as decisões importantes para o Estado nos próximos quatro anos. E, de forma mais imediata, também será preciso lidar com as definições do STF sobre a partilha dos royalties entre os estados e os municípios, um impasse que, aparentemente, está perto de acabar.


Hoje, o setor de petróleo e gás responde por mais de 20% do PIB industrial capixaba. É muito relevante para a economia local, mas é uma relevância com prazo de validade. E o Espírito Santo deve estar preparado para esse fim de ciclo amplamente anunciado, buscando diversificação e dinamismo econômico. Um candidato que entre na corrida eleitoral sem essa perspectiva vai estar deliberadamente de olhos vendados no presente para deixar um Estado inteiro de mãos atadas no futuro.

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