Veja quem prestigiou a Mec Show 2026, a maior feira industrial do ES

A 19ª edição da Mec Show abriu as portas nesta terça-feira (04), no Pavilhão de Carapina, reunindo empresários, executivos e representantes da indústria de diversas regiões do país. A maior feira industrial do Espírito Santo reúne 330 marcas expositoras, mais de 50 horas de conteúdo e expectativa de movimentar R$ 250 milhões em negócios. A programação termina nesta quinta-feira (06).
Nova exposição
Rosana Paste celebra 40 anos de carreira
A artista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Rosana Paste inaugura, no dia 18 de agosto, a exposição Entre Tempo e Coisas, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Com curadoria de Agnaldo Farias, a mostra marca os 40 anos de trajetória da escultora e apresenta um conjunto majoritariamente inédito de obras produzidas a partir de diferentes linguagens e materiais. Ao longo da exposição, Rosana investiga temas como memória, ancestralidade, manguezais, arquitetura e pertencimento, propondo um olhar sobre as transformações do território capixaba e suas relações com questões ambientais e sociais. A visitação segue até 18 de outubro.
Em Nova Venécia
Universo Criativo e ELAS
Nova Venécia se prepara para receber uma das mais abrangentes exposições internacionais de artes visuais do Espírito Santo em 2026. Entre os dias 13 de agosto e 18 de setembro, a Casa de Pedra do Perletti será palco de "Universo Criativo e ELAS: Um Mundo de Imagens", mostra que reúne 42 artistas mulheres da América, Europa e Ásia. Idealizada pela artista visual Mônica Krüger, com articulação artística de Ângela Gomes e texto crítico da historiadora e crítica de arte Dra. Almerinda Lopes, a exposição apresenta obras em pintura, aquarela, gravura, escultura, arte têxtil, arte naïf e outras linguagens, reunindo participantes de países como Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Polônia, Hungria, Romênia e Israel. Além de valorizar a produção artística feminina contemporânea, a iniciativa reforça a descentralização das artes visuais ao levar uma mostra internacional ao interior capixaba, consolidando Nova Venécia como importante polo de difusão cultural. A entrada é gratuita.
Em São Paulo
Raphael Boldt, advogado criminalista e sócio do escritório BKM Advogados, participará, em setembro, do Seminário Internacional de Ciências Criminais, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em São Paulo.
Fórum
Aline de Freitas, subsecretária estadual de educação Básica e profissional, estará no 4º Fórum IOB, no dia 19 de agosto, no auditório do Sebrae, em Vitória. Gisele participará do painel “Educação que sustenta: acesso, permanência e transição para o trabalho”. O fórum é um evento beneficente promovido pela ONG Instituto Oportunidade Brasil (IOB).
Referência em ortopedia
Com 37 anos de história, o Instituto Santa Mônica de Ortopedia e Traumatologia (ISMOT) celebra uma nova etapa. Os ortopedistas Marcelo Tannus Vianna e Eduardo Antônio Bertacchi Uvo comandam, na sexta-feira (07), às 19h30, a inauguração da nova sede da clínica, em Coqueiral de Itaparica. A estrutura reúne atendimento ortopédico, fisioterapia, pilates e exames de imagem em um só local, oferecendo mais praticidade durante todas as etapas do tratamento.
Simpósio
A Mediatorie participa, em Tiradentes (MG), do Simpósio das Unimeds Espírito Santo e Minas Gerais, um dos principais encontros voltados às lideranças do Sistema Unimed. Como expositora, a Administradora de Benefícios levará ao evento um espaço dedicado ao relacionamento, à troca de experiências e à apresentação de como uma gestão especializada, aliada à inteligência comercial e à tecnologia, pode contribuir para o crescimento sustentável das operadoras parceiras.
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