Veja quem prestigiou a Mec Show 2026, a maior feira industrial do ES

Em São Paulo

Raphael Boldt, advogado criminalista e sócio do escritório BKM Advogados, participará, em setembro, do Seminário Internacional de Ciências Criminais, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em São Paulo.





Fórum

Aline de Freitas, subsecretária estadual de educação Básica e profissional, estará no 4º Fórum IOB, no dia 19 de agosto, no auditório do Sebrae, em Vitória. Gisele participará do painel “Educação que sustenta: acesso, permanência e transição para o trabalho”. O fórum é um evento beneficente promovido pela ONG Instituto Oportunidade Brasil (IOB).



Referência em ortopedia

Com 37 anos de história, o Instituto Santa Mônica de Ortopedia e Traumatologia (ISMOT) celebra uma nova etapa. Os ortopedistas Marcelo Tannus Vianna e Eduardo Antônio Bertacchi Uvo comandam, na sexta-feira (07), às 19h30, a inauguração da nova sede da clínica, em Coqueiral de Itaparica. A estrutura reúne atendimento ortopédico, fisioterapia, pilates e exames de imagem em um só local, oferecendo mais praticidade durante todas as etapas do tratamento.





Simpósio

A Mediatorie participa, em Tiradentes (MG), do Simpósio das Unimeds Espírito Santo e Minas Gerais, um dos principais encontros voltados às lideranças do Sistema Unimed. Como expositora, a Administradora de Benefícios levará ao evento um espaço dedicado ao relacionamento, à troca de experiências e à apresentação de como uma gestão especializada, aliada à inteligência comercial e à tecnologia, pode contribuir para o crescimento sustentável das operadoras parceiras.