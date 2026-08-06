Passe livre é instrumento de inclusão social e de muito mais

Por isso, a emergência climática exige uma mudança profunda nos padrões de mobilidade. Para reduzir emissões, é preciso ir muito além da adoção de veículos menos poluentes. É fundamental promover a migração de viagens do transporte individual para o coletivo.





Nesse sentido, o passe livre funciona como um poderoso incentivo à utilização de ônibus e de outras modalidades coletivas. Principalmente nas faixas de menor renda, quanto mais acessível e atrativo for o transporte público, menor será a dependência do automóvel e de motociclos.





Diante dessas evidências, é comum, entre críticos persistentes da tarifa zero, o argumento de que a gratuidade seria financeiramente inviável. Essa crítica, porém, ignora que o transporte coletivo já opera, em praticamente todas as cidades brasileiras, com algum grau de financiamento público.





A mais evidente aplicação de recursos dos diversos níveis de governo é o volume que prefeituras, governos estaduais e federal despendem com a infraestrutura viária utilizada, majoritariamente, pelos automóveis.





Ou seja, reconhecido que o uso do transporte individual é amplamente subsidiado pelo conjunto da sociedade, a questão central deixa de ser os subsídios governamentais e passa a ter como foco como ele é distribuído.





Além disso, é importante lembrar que os mecanismos de financiamento, necessários à adoção da tarifa zero em transporte coletivo urbano, já existem ou podem ser ampliados, sem grandes inovações institucionais.





Recursos orçamentários municipais, fundos de mobilidade urbana, receitas provenientes de estacionamentos públicos, instrumentos de captura da valorização imobiliária, contribuições associadas ao uso intensivo do automóvel e transferências governamentais podem compor modelos sustentáveis de custeio.





Esses instrumentos já foram utilizados, em maior ou menor grau, em diversas cidades brasileiras, o que demonstra a viabilidade dessa estratégia.