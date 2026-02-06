Decisão

Justiça manda Prefeitura de Santa Teresa implantar transporte público coletivo

A ação surgiu após reclamação formal de um morador para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES)

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 11:06

Município de Santa Teresa deverá ter transporte público coletivo Crédito: Divulgação

A Justiça determinou que a Prefeitura de Santa Teresa inicie os procedimentos administrativos e estudos técnicos para implementação, concessão ou permissão do transporte público coletivo de passageiros no município. A decisão veio após o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ajuizar uma Ação Civil Pública contra o município pela omissão na prestação do serviço.

A ação do MPES, divulgada nesta sexta-feira (6), surgiu a partir da reclamação formal de um morador que relatou a falta de linhas regulares de transporte coletivo municipal. O órgão constatou que não existia um contrato para a prestação do serviço no município, nem plano de mobilidade urbana aprovado.

Essa situação, segundo a decisão judicial, contribui para a exclusão social de parcelas da população, que passam a depender de transporte privado ou ficam impossibilitadas de se deslocar.

Também foi determinada a apresentação de um cronograma detalhado das etapas, incluindo a previsão de publicação de edital de licitação e a data estimada para o início da operação das linhas. O município também deverá comprovar o avanço das etapas previstas no cronograma, com a apresentação de relatórios técnicos.

O prazo estabelecido foi de 60 dias. Em caso de descumprimento injustificado das determinações, foi fixada multa diária de R$ 5 mil, limitada inicialmente ao montante de R$ 30 mil. De acordo com o texto da decisão, a intervenção judicial visa assegurar o cumprimento da Constituição e da legislação federal, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Santa Teresa para um posicionamento a respeito do assunto. Quando houver retorno, esta matéria será atualizada.

