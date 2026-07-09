Hub logístico em Guarapari: para que e em benefício de quem?

Suas praias, paisagens costeiras e ecossistemas naturais constituem um patrimônio que pode gerar mais e melhor distribuição de renda, oferta de empregos e oportunidades para milhares de pessoas. Trata-se de uma formação socioeconômica que precisa valorizar, justamente, tudo aquilo que um grande complexo logístico tende a comprometer: qualidade ambiental, beleza cênica e valorização dos espaços naturais.





Inexiste a possibilidade de convivência harmoniosa entre um território com recursos naturais exuberantes, que podem atrair visitantes e propiciar melhores condições econômicas para sua população, e centros de distribuição e operações logísticas intensivas.





São atividades com lógicas distintas e incompatíveis. Enquanto o turismo depende da preservação da paisagem e da qualidade da experiência ambiental, a logística pesada demanda infraestrutura que, inevitavelmente, modifica essas características.





É importante ressaltar que a região do Litoral Sul do Estado abriga áreas de comprovada relevância socioambiental, que precisam ser protegidas e valorizadas. As unidades de conservação terrestres e marinhas existentes no litoral de Guarapari desempenham papel essencial na preservação da biodiversidade, na proteção dos recursos hídricos, na manutenção da pesca artesanal e na adaptação às mudanças climáticas.





Esses espaços representam um patrimônio coletivo que não pode ser sacrificado em nome de projetos desenhados e operados segundo a lógica do lucro rápido do capital especulativo.





O verdadeiro desenvolvimento do litoral capixaba exige o reconhecimento, antes tarde do que nunca, da importância do fortalecimento da economia socioambientalmente sustentável. Isso implica na necessidade de ampliar o turismo de natureza; incentivar a pesquisa científica; fortalecer a educação ambiental e a conservação dos ecossistemas costeiros. Essas são atividades capazes de gerar riqueza, sem destruir os recursos que as sustentam.





Por isso, a discussão sobre o hub logístico em Guarapari precisa ir muito além dos interesses de poucos aplicadores financeiros e de pequenos agrupamentos de políticos locais. O próprio momento eleitoral atual deve propiciar uma discussão aprofundada sobre os caminhos de desenvolvimento desejados para o Espírito Santo.