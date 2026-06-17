Modelo de Barcelona pode ser inspiração para hub logístico tecnológico do ES

No caminho para se consolidar como um hub logístico tecnológico, o Espírito Santo pode ter o Porto de Barcelona como principal inspiração para integrar infraestrutura tradicional a um ecossistema de inovação de ponta.





A avaliação é do professor Javier Sánchez Casademunt, que há mais de 20 anos atua com internacionalização e atração de investimentos e também é consultor no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).





Ele está no Espírito Santo nesta semana para ministrar um workshop que está sendo promovido pela Nova ES, agência estadual de atração de investimentos. O tema do encontro é a preparação para atrair importantes investimentos internacionais, capazes de manter o Estado competitivo, principalmente no contexto da reforma tributária.





Para Casademunt, o modelo do Porto de Barcelona pode ser a principal inspiração para o modelo do hub logístico capixaba, principalmente por integrar infraestrutura tradicional a um ecossistema de inovação de ponta.





“No Porto de Barcelona, temos um organismo muito tradicional, mas que está potencializado com tecnologia, com um ecossistema de inovação muito forte. Esse modelo poderia ser perfeitamente reaplicável aqui”, opina.





Para isso, o consultor diz que vai trabalhar tanto para trazer profissionais de Barcelona para conhecer o Espírito Santo como levar representantes capixabas para eventos europeus de tecnologia e cidades inteligentes.





“Tenho contato direto com o diretor-geral do Porto de Barcelona, que também é presidente da Associação Mundial de Portos. Quero trazê-lo para conectar com a Nova ES e também estabelecer parcerias entre Vitória e Barcelona”, afirma.





Além disso, o trabalho de Casademunt no Estado passa pela criação de uma prateleira de projetos detalhados para atrair capital estrangeiro para as regiões capixabas de acordo com as vocações e com o que já está inserido na economia local, para potenciar o desenvolvimento.





A partir desse trabalho, ele já vislumbra que, no próximo ano, o Espírito Santo deve assinar importantes memorandos de entendimento (MoUs) com empresas avançadas.





Os investimentos que podem vir em maior velocidade, segundo o consultor, nas áreas de biomassa, tecnologia e inovação, com data centers voltados para inteligência artificial (IA), e ainda setores de energias renováveis e ecossistemas de logística.