Cidades capixabas: elementos para a agenda eleitoral em 2026

Outro aspecto fundamental é a inclusão social. As cidades capixabas precisam, cada vez mais, responder às justas demandas de uma população diversa, considerando gênero, raça, idade, deficiências, renda e diferentes formas de viver e ocupar o território.





Isso implica na necessidade de políticas públicas sensíveis à pluralidade, que promovam equidade no acesso a serviços, como os de saúde e educação; que ofereçam oportunidades para geração de emprego e renda; que promovam o acesso à moradia digna e a espaços públicos voltados para as artes e ao lazer.





Em comparação com o passado, os desafios atuais são menos centrados na quantidade e mais na qualidade e na sustentabilidade do crescimento das cidades, de todos os portes. Se antes o problema era ‘acomodar’ a população, hoje o objetivo precisa ser o de garantir que as cidades capixabas funcionem de forma justa, resiliente e inclusiva.





Isso exige não apenas investimentos, mas também governança participativa, integrada e capaz de lidar, por um lado, com questões complexas e interdependentes. E, por outro, com o protagonismo crescente de parcelas consideráveis da população marginalizada no passado e que querem ter seus direitos reconhecidos.





Assim, as cidades capixabas passaram, de um cenário de expansão acelerada e desordenada, para um contexto em que é necessário corrigir desigualdades históricas, ao mesmo tempo em que se enfrentam novos desafios globais. Também passaram de uma situação de precariedade de recursos estaduais e municipais para uma outra, em que os recursos existem, mas exigem redefinições de prioridades.





A capacidade de responder de forma adequada às diferentes dimensões do exercício pleno da cidadania precisa ser pautada no debate eleitoral de 2026. Quem se propõe a disputar e ocupar cargos eletivos nos planos federal e estadual, deve ser questionado e cobrado, tanto sobre o entendimento dessas dimensões, quanto sobre os encaminhamentos necessários e possíveis para elas.





Mais do que nunca, o exercício do voto precisa responder aos desafios da democracia na atualidade. São desafios que vão muito além do direito de votar, e exigem considerar direitos sociais, culturais e políticos que levem em conta as dívidas históricas e as assimetrias de como elas afetam a população de forma marcante nas cidades.