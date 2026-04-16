Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

O Brasil vive acelerado envelhecimento demográfico, com projeções indicando que nas próximas décadas os idosos se tornarão parcela majoritária da nossa população. Esse fenômeno, por um lado, coloca novas demandas para os sistemas de educação, saúde, assistência social, previdência e proteção social. Por outro, e é sempre importante enfatizar, expõe desigualdades históricas relacionadas à distribuição de renda e propriedade; a gênero; a raça; e a territórios.





Diante dessa realidade cada vez mais complexa, vale pautar algumas das indicações feitas pela 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idoso (6ª Conadipi). Pautar no sentido de colocar na agenda de debates temas que precisam ocorrer sempre e, de maneira especial, durante este ano eleitoral. Pautar no sentido de ampliar as discussões e os enfrentamentos, para além do que ocorreu nas etapas municipais, estaduais, distrital e conferências livres, que instrumentalizaram a conferência nacional.





Pautar para que os debates ocorridos nessas etapas e que culminaram com a 6ª Conadipi, ocorrida em dezembro passado, se transforme em agendas de compromissos. Tais compromissos precisam ser cobrados dos que se apresentarem como candidatos à presidência da República, a governador de estado e a cadeiras nas assembleias legislativas estaduais, da Câmara e do Senado Federal.