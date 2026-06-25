Tubarão é muito mais do que uma unidade de produção da Vale

Quando uma empresa passa a utilizar um desses nomes, como se fosse sinônimo de suas instalações produtivas, ocorre uma espécie de redução simbólica do lugar. A geografia deixa de ser entendida como patrimônio coletivo e passa a ser percebida como extensão de um empreendimento econômico.





A transformação da Ponta de Tubarão em grande corredor de exportação mineral, iniciada na década de 1960, representou uma das mais profundas intervenções territoriais da história do Espírito Santo.





A construção do porto alterou paisagens, ecossistemas e dinâmicas urbanas. Por um lado, o projeto integrou o estado a uma estratégia nacional de exportação de commodities não renováveis, ampliando a capacidade logística do Brasil e fortalecendo a presença da então Companhia Vale do Rio Doce.





Por outro, os benefícios econômicos vieram acompanhados de custos sociais e ambientais que permanecem objeto de debate. Há décadas moradores da Grande Vitória convivem com problemas relacionados à poluição atmosférica provocada pelo manuseio e armazenamento de minério de ferro e carvão.





O chamado 'pó preto' tornou-se uma das mais conhecidas expressões dos conflitos ambientais urbanos capixabas. Diversos estudos, mobilizações populares e ações institucionais apontaram os impactos dessa atividade sobre a qualidade ambiental e a saúde da população.





É justamente por essa razão que a tentativa de fundir, simbolicamente, a Ponta de Tubarão com a identidade corporativa da Vale merece reflexão crítica. Por um lado, a empresa detém o direito de celebrar sua trajetória industrial. Por outro, esse direito está longe de incluir o monopólio do significado de um lugar, cuja existência histórica antecede em séculos sua chegada ao território.





Entretanto, a questão ultrapassa o campo da nomenclatura. Trata-se, afinal, de uma disputa pela memória. Quando uma campanha institucional apresenta Tubarão como uma unidade operacional, torna invisível as raízes históricas daquele território.





Dentre essas, destacam-se a dos povos originários que habitaram a região; a das comunidades pesqueiras que dela dependeram; a dos movimentos sociais que seguem denunciando os impactos ambientais; e a dos cidadãos que continuam reivindicando uma relação minimamente equilibrada entre crescimento empresarial e qualidade de vida da população.





Por isso, a celebração dos 60 anos do porto precisa vir acompanhada pelo reconhecimento da complexidade de sua história. Isso incluiria valorizar a memória do território anterior à industrialização, reconhecer os impactos ambientais acumulados, ouvir as comunidades afetadas e reafirmar que os nomes dos lugares carregam significados que não podem ser privatizados.





A Ponta de Tubarão é parte da geografia, da cultura e da história capixabas. O porto é uma obra humana construída sobre ela. Confundir uma coisa com a outra significa permitir que a lógica corporativa substitua a memória coletiva. E uma sociedade que abre mão de seus lugares de memória corre o risco de perder parte de sua própria identidade.





As campanhas publicitárias da Vale objetivam e buscam apresentá-la como promotora de sustentabilidade e da cultura nos territórios onde atua. Sempre ignoram que grande parte dos custos de seu modelo de crescimento empresarial foram socializados.





Reconhecer o desbalanceamento entre lucros empresariais e custos sociais, em nada diminuiria a importância estratégica do porto. Pelo contrário, demonstraria maturidade institucional e respeito pela sociedade que convive, há seis décadas, com os impactos socioambientais negativos do empreendimento.





Dentre esses custos está o ‘pó preto’ que, há décadas, compromete a qualidade de vida e a saúde de moradores da Grande Vitória. Trata-se de um dos maiores símbolos de um modelo de crescimento que subordina o bem-estar coletivo aos imperativos da produção e da exportação.





A sociedade também arca com os ônus das alterações provocadas pelos piers instalados em Tubarão, na dinâmica costeira e nas correntes marinhas da região da Grande Vitória. São seguidas alterações, cujos efeitos podem ser observados na crescente erosão de trechos do litoral e na necessidade, cada vez mais frequente, de intervenções públicas.