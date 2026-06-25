AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Netos criados pelos avós podem ter direitos no INSS? Entenda as regras
Economia (BR)

Netos criados pelos avós podem ter direitos no INSS? Entenda as regras

Quando existem requisitos previstos na legislação, alguns direitos podem ser reconhecidos pelo INSS

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 20:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

25 jun 2026 às 20:15
Situações em que os avós assumem a criação dos netos têm gerado dúvidas sobre direitos no INSS (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Situações em que os avós assumem a criação dos netos têm gerado dúvidas sobre direitos no INSS Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock
Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2025 mostram que, pela primeira vez, menos da metade das famílias brasileiras é formada por casais com filhos, refletindo a diversidade dos arranjos familiares atuais. Dessa forma, situações em que os avós assumem a criação dos netos têm gerado dúvidas sobre guarda e direitos perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
“Muitas pessoas acreditam que criar um neto automaticamente gera os mesmos direitos previdenciários existentes entre pais e filhos. Na prática, cada situação precisa ser analisada individualmente, considerando fatores como guarda judicial, dependência econômica e os requisitos previstos na legislação “, explica Thaís Bertuol Xavier, advogada e consultora jurídica do Previdenciarista.

Direitos reconhecidos pelo INSS para netos criados pelos avós

A simples condição de neto não garante acesso automático a benefícios previdenciários. No entanto, quando existem requisitos previstos na legislação, como guarda judicial, tutela ou comprovação de dependência econômica, alguns direitos podem ser reconhecidos pelo INSS. Os principais direitos que podem surgir nesses casos são:
  • Recebimento de pensão por morte ou auxílio-reclusão do avô ou da avó, quando os requisitos legais forem atendidos;
  • Possibilidade de reconhecimento da dependência econômica para fins de análise de benefícios previdenciários;
  • Enquadramento no grupo familiar para fins de análise e concessão de benefício assistencial.
Alguns documentos costumam ser importantes para demonstrar a relação de dependência e responsabilidade dos avós (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Alguns documentos costumam ser importantes para demonstrar a relação de dependência e responsabilidade dos avós Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Como comprovar que o neto dependia dos avós?

A comprovação depende das circunstâncias de cada família, mas alguns documentos costumam ser importantes para demonstrar a relação de dependência e responsabilidade dos avós pela criação da criança ou adolescente. Entre eles, estão:
  • Guarda judicial ou termo de tutela;
  • Comprovantes de residência no mesmo endereço;
  • Documentos escolares ou médicos que indiquem os avós como responsáveis;
  • Comprovantes de despesas custeadas pelos avós;
  • Declaração de imposto de renda com informação de dependência;
  • Outros documentos que demonstrem dependência econômica.
“Nem sempre os direitos previdenciários acompanham a realidade familiar da forma como as pessoas imaginam. Por isso, é importante buscar informação antes que surja a necessidade de solicitar um benefício, especialmente em situações que envolvem guarda, dependência econômica e a criação dos netos pelos avós”, finaliza Thaís Bertuol Xavier.
Por Daniela Silveira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhador de obra em supermercado é baleado durante o serviço em Vitória
Homem é baleado enquanto trabalhava em obra de supermercado em Vitória
Imagem de destaque
Adolescente de 17 anos é morto a tiros por dupla de moto em São Mateus
Imagem de destaque
Jantar saudável: 4 tortas ricas em proteína vegetal para incluir na dieta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados