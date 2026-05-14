Candidatos, tem lição da Shakira para vocês

Às vésperas de seu último espetáculo em Copacabana, a cantora Shakira publicou artigo em que justificava a escolha daquela praia, do Rio de Janeiro, e o momento em que realizava sua apresentação. Apresentação que fez parte de sua turnê Las mujeres ya no lloram, inspirada em sua experiência pessoal de um mundo de vida conjugal que desmoronou, sem sinais graduais.





“Foi em uma única manhã em que acordei uma mulher diferente. No dia seguinte, tive de me levantar da mesma forma, preparar café, levar as crianças para a escola, atender o telefone, manter a carreira. A vida não dá descanso às mulheres quando elas se veem repentinamente sozinhas, com tudo nos ombros.”





Experiência semelhante de mulheres que, informam as estatísticas, sustentam 40 milhões de lares brasileiros. Cada uma com seu histórico singular, as Shakiras brasileira precisam ser vistas para muito além de uma questão individual, algo que diz respeito a uma mulher específica e sua eventual rede de apoio familiar, de vizinhança e de amigas.