Todo Mundo no Rio

Em português, Shakira comemora show em Copabacana: 'Mais sonhado da minha vida'

"Eu vou me apresentar no maior show do planeta! Copacabana, baby!", brincou a cantora em inglês.

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20:58

Shakira cantou a música "Waka waka", tema oficial da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010 Crédito: Reprodução/Youtube/Shakira

A cantora Shakira será a atração do Todo Mundo no Rio em 2026, protagonizando o megashow na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio. Após a confirmação do evento, a cantora foi ao seu perfil no Instagram se manifestar.

"Eu vou me apresentar no maior show do planeta! Copacabana, baby!", brincou a cantora em inglês. "Brasil, eu vou estar com vocês em breve", continuou a colombiana em português. "É o concerto mais sonhado da minha vida. Meu Deus, vamos curtir muito!", afirmou.

"Eu tenho tanta saudade de vocês, mas em breve estarei no Rio", disse a cantora. Ainda no vídeo, ela arriscou alguns passos de samba e finalizou: "Brasil, eu amo vocês!". Essa não é a primeira vez que a artista se apresenta no País - a cantora tem longa relação com o Brasil, se apresentando ao longo de três décadas nas mais variadas cidades.

No começo de 2025, por exemplo, Shakira iniciou sua turnê Las Mujeres Ya No Lloran justamente no Brasil com shows no MorumBIS, em São Paulo, e no Estádio Nilton Santos, no Rio. Veja aqui como foi.

Aos 49 anos, ela segue sendo uma das artistas mais importantes da América Latina, com hits comoHips Dont Lie, de 2005, ao mais recenteShakira Bzrp Music Sessions 53, de 2023,que viralizou por revelar detalhes do fim do casamento com Gerard Piqué.

O show de Shakira em Copacabana deve começar por volta das 21h45 e terá transmissão pela TV Globo. O espetáculo também deve contar com um ato de abertura, ainda não anunciado.

