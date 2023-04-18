Shakira tira árvore da casa em que morava com Piqué e leva para os EUA Crédito: Instagram/@shakira

O divórcio entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué continua rendendo novos capítulos. O mais recente é que a cantora se mudou da casa em que vivia, em Barcelona, na Espanha, de árvore e cuia. Isso porque a colombiana contratou um guincho para retirar um cedro libanês da residência que morava com o ex e transportá-la até Miami, nos Estados Unidos, onde está vivendo com os filhos.

Segundo divulgado pelo jornal espanhol El Mundo, a árvore tem um significado especial para Shakira, que a plantou há cinco anos no Líbano, terra natal de sua avó paterna. A retirada foi feita em novembro do ano passado, após os trâmites da separação, mas as imagens do cedro sendo suspenso por um guincho só viralizaram nesta segunda (17).

?AGORA: Shakira manda guincho buscar árvore na casa em que ela morava com Piqué.

pic.twitter.com/MMxgcyLmT0 — CHOQUEI (@choquei) April 17, 2023

Nas redes sociais, internautas se divertiram com a atitude da cantora e não pouparam comentários. Confira algumas postagens:

As vezes to de boa aí do nada lembro que a Shakira mandou buscar a árvore dela, ta certa minha velha, ninguém vai ficar em baixo dos teu galhos ? — a filha perdida da Rihanna (@zuzanacoms) April 18, 2023

a Shakira tirando a árvore é o auge de toda essa história eu amo KKKKKKK — cami (@anjobuttera) April 17, 2023

a shakira levando até a árvore, ela não brinca em separação não — Mi (@tickettofind) April 18, 2023

Passou a notícia da Shakira que mandou tirar a árvore etc, meus pais já começaram uma discussão pra saber como ficaria a divisão das plantas lá de fora se eles se separassem. Si divirto. — 균, liam. (@115KYK) April 18, 2023

Enquanto alguns casal joga na cara o que deu, quer casa, carro e aliança de volta à Shakira manda o guincho pega sua árvore na casa do pique pelo muro de fora. Socorro — ? Gata escaldada ? (@sergiogoiss) April 18, 2023

Lendo sobre a história da Shakira levando uma árvore da casa que tinha em Barcelona pra casa nova em Miami só mostra que divórcio com briga é sempre a mesma coisa, não importa o país ou a conta bancária. — Yajirobe (@o_castelao) April 18, 2023

E ta errada????? clara chia comeu a geleia, deixa a shakira buscar a arvore dela https://t.co/BzkygmTI26 — gab FOI NA MOTS (@gabloving) April 17, 2023

* Acabou o relacionamento *



Shakira: "estarei levando minha árvore".



Pow, pera aí. — Mateus (@ImOver01) April 18, 2023

Se eu me casar eu faço igual Shakira, DÊ MINHA ARVORE QUE EU VOU LEVAR, É MINHA, FOI EU QUE PLANTEI. — ?Exausta... (@AP_Floor) April 17, 2023