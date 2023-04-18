Shakira tira árvore da casa em que morava com Piqué e leva para os EUA

O divórcio entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué continua rendendo novos capítulos. O mais recente é que a cantora se mudou da casa em que vivia, em Barcelona, na Espanha, de árvore e cuia. Isso porque a colombiana contratou um guincho para retirar um cedro libanês da residência que morava com o ex e transportá-la até Miami, nos Estados Unidos, onde está vivendo com os filhos.
Segundo divulgado pelo jornal espanhol El Mundo, a árvore tem um significado especial para Shakira, que a plantou há cinco anos no Líbano, terra natal de sua avó paterna. A retirada foi feita em novembro do ano passado, após os trâmites da separação, mas as imagens do cedro sendo suspenso por um guincho só viralizaram nesta segunda (17).
Nas redes sociais, internautas se divertiram com a atitude da cantora e não pouparam comentários. Confira algumas postagens:
Shakira e Piqué foram casados por 11 anos e anunciaram a separação em junho de 2022. Desde então, todo o processo durante e pós o divórcio tem sido repleto de polêmicas.