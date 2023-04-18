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Festival The Town anuncia shows de Liam Payne, Iggy Azalea e Pabllo Vittar com convidadas

Um dia antes do início da venda de ingressos, evento revela que Liam Payne vai se apresentar dia 7 de setembro, enquanto Iggy Azalea será atração do dia 2; no dia 10, Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro no The One
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 09:36

Festival The Town anuncia shows de Liam Payne, Iggy Azalea e Pabllo Vittar com convidadas
Festival The Town anuncia shows de Liam Payne, Iggy Azalea e Pabllo Vittar com convidadas Crédito: Instagram/@liampayne/Fotoarena/Rubens Cavallari/Folhapress
O festival The Town anunciou na noite desta segunda-feira, 17, que o astro Liam Payne fará um show no palco Skyline, dia 7 de setembro. Payne tem mais de 5 bilhões de streams até o momento, e já vendeu mais de 23 milhões de singles. Também para o Skyline, a cantora australiana Iggy Azalea vai fazer um show dia 2 de setembro, mesma data em que Post Malone será headliner. A rapper Azalea vai trazer sucessos como Fancy, Black Widow, Kream e Team.
No dia 10 de setembro - que já terá Jão e Gloria Groove - Pabllo Vittar, drag queen e cantora, vai levar como convidados Liniker e Jup do Bairro para o The One. Um texto enviado pela assessoria de imprensa do evento diz que "uma das maiores e mais importantes artistas brasileiras, a cantora vai entregar um show energizante e repleto de hits", como K.O., Amor de Que, Zap Zum, Bandida, Corpo Sensual e diversos outros.
As vendas oficiais dos ingressos para o The Town começam nesta terça-feira, 18, a partir das 19h, apenas pelo site da Ticketmaster. O ingresso custa R$ 815 a inteira e R$ 407,50 a meia-entrada, e não há cobrança de taxas adicionais.
Pode ser efetuada a compra de até quatro ingressos por dia de festival por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada por dia, por CPF. Os clientes que adquirirem meia-entrada terão que inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade da Música, no dia do evento.
O pagamento poderá ser feito apenas por cartão de crédito. O valor poderá ser parcelado em até seis vezes sem juros. Já os clientes que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti poderão parcelar a compra em até oito vezes sem juros.

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