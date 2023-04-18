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Cezar Black, do 'BBB 23', faz surpresa para colegas de hospital

Ex-participante do reality show e enfermeiro visitou os colegas de profissão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 08:43

Cezar é o 14º eliminado do 'BBB 23'
Cezar é o 14º eliminado do 'BBB 23' Crédito: Instagram/@bbb
14º eliminado do Big Brother Brasil 23, Cezar Black tem dividido com seus seguidores no Instagram sua vida do lado de fora da casa. Dessa vez, o ex-brother compartilhou a surpresa que fez aos colegas do hospital onde trabalhava antes do reality.
Na publicação, o ex-BBB agradeceu a torcida dos colegas e dos pacientes. "Hoje foi dia de matar a saudade da minha equipe. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos e profissionais da limpeza! Muito feliz em saber que meus pacientes vibraram e torceram por mim! Obrigado por tanto amor e carinho. Amo vocês!", escreveu.
No registro Cezar aparece comendo pizza ao lado de uma das colegas e brinca com o fato de não estar mais na xepa, assim como abraçando e tirando fotos.
Outro reencontro do enfermeiro foi com seu cachorro, Rocco, da raça pug. Na ocasião, Cezar não segurou a emoção e abraçou seu bichinho de estimação. O BBB 23 segue na reta final com a entrega do prêmio no dia 25 de abril.

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