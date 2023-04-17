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Jovem é ferida com fogos de artifício durante show de Gustavo Mioto; veja vídeo

Segundo nota da assessoria do cantor, após o show, ele recebeu os envolvidos em seu camarim e prestou solidariedade e pedido de desculpas as mesmas, se colocando à disposição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 15:44

Fã é ferida por fogos de artifício durante show de Gustavo Mioto
Fã é ferida por fogos de artifício durante show de Gustavo Mioto Crédito: Instagram@gustavomioto
Na madrugada do último domingo, 16, o cantor sertanejo Gustavo Mioto se apresentou no interior de São Paulo, na Expo Guaçu, em Mogi Guaçu. Em um determinado momento da apresentação, foram lançados erroneamente fogos de artifício na direção da plateia, e ao menos uma pessoa ficou ferida após ser atingida pelo equipamento pirotécnico.
A jovem de 22 anos estava em um camarote do show e prestou boletim de ocorrência por lesão corporal. Após o ocorrido, a jovem foi atendida por profissionais da saúde e foi encaminhada ao pronto-socorro local. A vítima apresentou um laudo à Polícia Civil que mostram as queimaduras de primeiro e segundo grau na cervical e no antebraço esquerdo.
Confira o momento dos disparos dos fogos no jornal da EPTV, filial da rede Globo.
Segundo o portal Metrópoles, a assessoria do cantor alegou que: "algumas pessoas que estavam assistindo ao show sofreram lesões leves, e foram prontamente atendidas no ambulatório local". Ainda segundo o documento, o cantor recebeu os fãs que ficaram feridos e se colocou à disposição.
Confira a nota na íntegra:
"Na madrugada do último domingo (16), ocorreu um incidente após uma falha de equipamento em um evento onde acontecia o show do cantor Gustavo Mioto. Algumas pessoas que estavam assistindo ao show sofreram lesões leves, e foram prontamente atendidas no ambulatório local. Após o show, o cantor recebeu os envolvidos em seu camarim e prestou solidariedade e pedido de desculpas as mesmas, se colocando à disposição. A equipe e empresário do cantor estão a frente do ocorrido e já estão em contato com as pessoas envolvidas prestando o suporte necessário. O uso do equipamento de efeitos será definitivamente suspendido dos próximos shows do cantor".

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