Shakira cai no palco durante show e, depois, reage com bom-humor: 'sou de borracha'

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:20
Shakira caiu no palco durante um show da turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran em El Salvador, na noite de sábado, dia 7. O momento aconteceu enquanto a cantora caminhava pelo palco com o microfone e agradecia ao público.
Ao pisar em falso com o pé direito, ela virou o pé e acabou escorregando, indo ao chão. Logo em seguida, se levantou e reagiu ainda no palco: "Ui, que queda."
Apesar do tombo, a artista retomou a apresentação rapidamente e seguiu cantando Si te vas, música que tocava no momento. O público respondeu com aplausos e gritos de apoio.
No dia seguinte, a cantora compartilhou o vídeo da queda em seus Stories no Instagram e tratou o episódio com bom humor. "Não se preocupem que sou de borracha", escreveu, acompanhando a postagem com uma risada.
Shakira ainda se apresentou novamente no local no dia seguinte e tem mais três apresentações previstas no país ao longo desta semana.
