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Será que é amor?

Shakira e Lewis Hamilton estão nos estágios iniciais do namoro, diz revista

Segundo o que uma fonte disse à publicação, a cantora e o piloto estão se conhecendo melhor
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 13:24

A cantora Shakira e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton estariam cada vez mais próximos. Foi o que disse uma fonte à revista semanal americana People. "Eles estão passando um tempo juntos e no estágio de 'estamos nos conhecendo melhor'", disse uma fonte que conhece os dois. "É divertido e sedutor", resumiu o informante sobre a suposta fase entre a cantora e o piloto.
Segundo revista, a cantora Shakira e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton estão se conhecendo melhor
Segundo revista, a cantora Shakira e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton estão se conhecendo melhor Crédito: Reprodução
Os representantes de Shakira e Hamilton não responderam aos contatos da revista, informa o texto publicado no site da People.
O rumor de um possível relacionamento entre Shakira e Hamilton ganhou força após a cantora colombiana assistir ao Grande Prêmio da Espanha, que aconteceu no autódromo de Montmeló no último domingo, dia 4 de junho. A própria Shakira fez um post em seu perfil no Instagram anunciando que estava em Barcelona assistindo à corrida. "Bom estar de volta à Barcelona", anunciou, juntamente com uma foto.
Ainda na passagem de Shakira por Barcelona, ela foi fotografada em um jantar ao lado de Hamilton. Eles estavam acompanhados por amigos. A cantora também esteve no Grande Prêmio de Miami (EUA) no mês passado, quando foi flagrada saindo com Hamilton e amigos para um passeio de barco.

SEPARAÇÃO

Shakira anunciou a separação do ex-jogador Gerald Piqué em junho de 2022, depois de um casamento de 12 anos. Em um rompimento ruidoso, Shakira acusou o atleta de traição.
Além de um vídeo que mostraria a suposta amante de Piqué na casa em que moravam juntos, a descoberta teria sido confirmada depois que a cantora percebeu que alguém havia comido sua geleia favorita. O ex-casal trocou farpas e acusações pelas redes sociais e pela imprensa durante os meses seguintes da separação.

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