Gerard Piqué quer processar Shakira após participação dos filhos em clipe

Piqué e Shakira Crédito: Reprodução @3gerardpique

A briga entre Skakira e Gerard Piqué após o fim do casamento de 11 anos promete ganhar um novo capítulo. Segundo a imprensa espanhola, o ex-zagueiro do Barcelona quer processar a cantora por causa da participação dos filhos do casal, Milan e Sasha no clipe de "Acróstico".

Piqué teria sido surpreendido ao ver Milan e Sasha cantando e tocando com a mãe em vídeo e autorizou o advogado, Ramón Tamborero, a entrar com uma ação na justiça de acordo com o jornal La Vanguardia . Tamborero, alías, foi quem insistiu para que o ex-jogador denunciasse a cantora mesmo que o atual acordo do ex-casal sobre os filhos não mencione a questão de expor crianças.

"Os advogados de Shakira estão muito tranquilos com relação a esse assunto", explicou o jornalista Pepe del Real, que fez a reportagem ao Programa Ana Rosa, da Telecinco. A colombiana fez "Acróstico" para os filhos. Os meninos participaram da gravação e apareciam bem à vontade no clipe.

No vídeo, a presença do filho mais velho de Shakira e Piqué, Milan, rouba a atenção. Além de cantar, ele também mostra que herdou o talento para música ao tocar piano. A cantora revelou ter se surpreendido com os filhos.

"Neste ano, Milan escreveu canções que me fizeram chorar de emoção e Sasha passou horas ao piano, descobrindo a sua voz. Ambos compartilharam ao meu lado no estúdio e ao ouvir esta música dedicada a eles, eles me pediram para participar", começou ela contando no Instagram sobre a emoção do clipe, que rapidamente chegou ao Top 10 Global do Spotify. "Nunca imaginei que essa música em espanhol dedicada aos meus filhos poderia chegar ao Top 10 tão rápido."