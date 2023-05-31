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Exposição

Gerard Piqué quer processar Shakira após participação dos filhos em clipe

Ex-zagueiro do Barcelona teria sido surpreendido ao ver Milan e Sasha cantando e tocando com a colombiana em vídeo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 09:46

Piqué e Shakira
Piqué e Shakira Crédito: Reprodução @3gerardpique
A briga entre Skakira e Gerard Piqué após o fim do casamento de 11 anos promete ganhar um novo capítulo. Segundo a imprensa espanhola, o ex-zagueiro do Barcelona quer processar a cantora por causa da participação dos filhos do casal, Milan e Sasha no clipe de "Acróstico".
Piqué teria sido surpreendido ao ver Milan e Sasha cantando e tocando com a mãe em vídeo e autorizou o advogado, Ramón Tamborero, a entrar com uma ação na justiça de acordo com o jornal La Vanguardia . Tamborero, alías, foi quem insistiu para que o ex-jogador denunciasse a cantora mesmo que o atual acordo do ex-casal sobre os filhos não mencione a questão de expor crianças.
"Os advogados de Shakira estão muito tranquilos com relação a esse assunto", explicou o jornalista Pepe del Real, que fez a reportagem ao Programa Ana Rosa, da Telecinco. A colombiana fez "Acróstico" para os filhos. Os meninos participaram da gravação e apareciam bem à vontade no clipe.
No vídeo, a presença do filho mais velho de Shakira e Piqué, Milan, rouba a atenção. Além de cantar, ele também mostra que herdou o talento para música ao tocar piano. A cantora revelou ter se surpreendido com os filhos.
"Neste ano, Milan escreveu canções que me fizeram chorar de emoção e Sasha passou horas ao piano, descobrindo a sua voz. Ambos compartilharam ao meu lado no estúdio e ao ouvir esta música dedicada a eles, eles me pediram para participar", começou ela contando no Instagram sobre a emoção do clipe, que rapidamente chegou ao Top 10 Global do Spotify. "Nunca imaginei que essa música em espanhol dedicada aos meus filhos poderia chegar ao Top 10 tão rápido."
Shakira e Piqué romperam em abril de 2022 e dois meses depois, eles anunciaram oficialmente a separação após 11 anos juntos e muitos boatos de traição do ex-jogador começaram a surgir. A cantora chegou a lançar músicas com várias indiretas para o ex.

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