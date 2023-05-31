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#ForçaAway

Vaquinha on-line busca recursos para ex-integrante de 'Hermes e Renato' que sofreu AVC

Gil Brother Away está internado desde o dia 23 de maio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 09:39

Gil Brother Away, ex-integrante de
Gil Brother Away, ex-integrante de "Hermes e Renato", sofreu um AVC e está internado desde o dia 23 de maio Crédito: Reprodução/Instagram/@gilbrotheraway_oficial
O humorista Gil Brother Away, 65, conhecido por ter sido integrante do programa "Hermes e Renato", segue internado após ter sofrido um AVC, no dia 23 de maio. O sobrinho do artista, Willian Passos, iniciou uma vaquinha on-line para arrecadar fundos para o tratamento dele, que ficou com sequelas do ocorrido. Até a tarde desta terça-feira (30), a iniciativa já tinha recebido mais de R$ 22 mil em doações.
Na descrição da campanha virtual, Passos relata que o tio terá que usar fraldas, cadeira de rodas e medicamentos específicos. "Qualquer ajuda será bem-vinda para nos ajudar custear o tratamento. Que Deus abençoe a todos", diz ele, em um trecho.
Uma nota no perfil oficial de Gil Away nesta segunda-feira (29) deu uma atualização sobre o atual estado do artista. "Away tem reagido ao tratamento; ontem conseguiu falar com o sobrinho, que leu algumas mensagens de carinho que o encorajaram ainda mais na sua recuperação. Em respeito aos fãs, queremos informar que, com toda sua garra e força de vontade, está reagindo ao tratamento e ansioso para estar com vocês novamente", indicou o texto, que também pediu mais orações.
Away sofreu um AVC após levar um tombo e bater com a cabeça, no Rio de Janeiro, onde mora.

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