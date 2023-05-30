Mulher afirma que James Brown foi assassinado e dá provas, que 'sumiram'

James Brown em um show no castelo de Vigevano, em julho de 2006, na Itália Crédito: Shutterstock

Itens que ajudariam na investigação da morte do cantor James Brown, o "pai do soul", desapareceram do Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Fulton, nos Estados Unidos. O material foi entregue pela ex-relações públicas do cantor, Jacque Hollander, em 2020. Contudo, as provas sumiram, de acordo com a CNN.

O QUE ACONTECEU?

Possíveis evidências do crime. Em 2020 Jacque Hollander entregou provas à Justiça americana que seriam evidências de que o cantor foi assassinado. James Brown morreu em 2006.

Inquérito foi encerrado. Um ano depois, o inquérito foi encerrado após um vice-promotor distrital alegar que não haveria base suficiente para iniciar uma investigação do Grande Júri.

Materiais entregues desapareceram. De acordo com a CNN, os materiais desapareceram e nenhuma autoridade respondeu aos questionamentos sobre onde estariam os itens.

Negligência. Ainda segundo a emissora, a promotora distrital Fani Wills também não mostrou haver intenção em descobrir o que ocorreu com os materiais.

Pedido para investigação do FBI. "O FBI deveria abrir uma investigação. As evidências simplesmente não saem do gabinete da promotoria distrital", afirmou à CNN. Ela também disse que Fani deveria ter aberto uma investigação para encontrar os itens.

PROCESSO

A ex-assessora do cantor James Brown processou Fani Wills em janeiro. Ela exigia de volta os vários documentos e materiais que havia entregado e que estavam relacionados ao inquérito que investigava a morte do cantor.

Meses sem resposta. Mesmo com a exigência de 30 dias para resposta de um processo civil, os representantes da promotora apenas responderam no início de maio.

Um representante falou em "e-mail perdido". Contudo, não foi comentado sobre os itens que sumiram. Segundo a CNN, em 2022 um funcionário que trabalha com as evidências do escritório da promotora disse que os itens foram enviados à Jacque Hollander. Ela nega ter recebido.

MORTE DO CANTOR

James Brown morreu em 2006, aos 73 anos, em um hospital de Atlanta, na Geórgia (EUA). O atestado de óbito cita um ataque cardíaco e líquido nos pulmões como causa da morte.