Gil do Vigor anuncia aulas online de matemática para o Enem

Gil do Vigor para o Dança dos Famosos Crédito: João Miguel Jr/mar.2022/Globo

Gil do Vigor, 31, anunciou que dará aulas online de matemática para ajudar no preparo dos estudantes para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Ansiedade para divulgar as aulas: Em uma publicação no Instagram, o economista falou da ansiedade para contar sobre a novidade. "Meus vigorosos e vigorentos, eu estava muito ansioso para compartilhar essa novidade!! Vocês sabem que o Enem está chegando e que essa é uma fase importante para muitos estudantes, certo?! Então, eu queria de alguma forma usar os meus conhecimentos e a minha formação para ajudar vocês a vigorarem nas provas. Preparei esse material com muito carinho e cuidado", contou ele.

Aulas de um jeitinho inovador: "Teremos aulas de matemática de uma forma bem didática e divertida, para que vocês saiam confiantes e motivados para encarar qualquer desafio."

Preparação inicia na próxima semana: O economista e ex-BBB afirmou que as aulas iniciam na próxima segunda-feira (5), na estreia do seu canal Matemática do Vigor no Youtube. "Espero poder inspira-los e ajudá-los. Vigora", escreveu.