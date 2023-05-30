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Para vigorar

Gil do Vigor anuncia aulas online de matemática para o Enem

Projeto deve estrear na próxima segunda (5), quando começam as inscrições do exame
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 15:46

Gil do Vigor para o Dança dos Famosos
Gil do Vigor para o Dança dos Famosos Crédito: João Miguel Jr/mar.2022/Globo
Gil do Vigor, 31, anunciou que dará aulas online de matemática para ajudar no preparo dos estudantes para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).
Ansiedade para divulgar as aulas: Em uma publicação no Instagram, o economista falou da ansiedade para contar sobre a novidade. "Meus vigorosos e vigorentos, eu estava muito ansioso para compartilhar essa novidade!! Vocês sabem que o Enem está chegando e que essa é uma fase importante para muitos estudantes, certo?! Então, eu queria de alguma forma usar os meus conhecimentos e a minha formação para ajudar vocês a vigorarem nas provas. Preparei esse material com muito carinho e cuidado", contou ele.
Aulas de um jeitinho inovador: "Teremos aulas de matemática de uma forma bem didática e divertida, para que vocês saiam confiantes e motivados para encarar qualquer desafio."
Preparação inicia na próxima semana: O economista e ex-BBB afirmou que as aulas iniciam na próxima segunda-feira (5), na estreia do seu canal Matemática do Vigor no Youtube. "Espero poder inspira-los e ajudá-los. Vigora", escreveu.
Ex-participantes do BBB elogiam iniciativa. Os amigos de confinamento deixaram comentários parabenizando a ideia de Gil do Vigor. "Que incrível", disse Karol Conká. "Que tudo, Gil! Bora vigorar", escreveu Pocah. "Irado", comentou Fiuk. "Que irado", afirmou Arthur Picoli. "Que demais", destacou Sarah Andrade. "Que legal, amigo", disse Thais Braz.

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