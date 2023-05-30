Tatuador de Vila Velha oferece tattoos para mães de crianças autistas

Tatuador de Vila Velha presenteia mães de crianças autistas com tatuagem especial Crédito: Reprodução/Instagram/@cardosotattoos

Um tatuador de Vila Velha viralizou nas redes sociais com uma ação especial para ajudar na conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Aproveitando o mês em que se comemora o Dia das Mães, Márcio Cardoso decidiu presentear mães atípicas com uma tatuagem do símbolo do transtorno sem cobrar qualquer custo.

O anúncio da ação foi feito através de um vídeo publicado no Instagram, no dia 15 de maio. Só na postagem, mais de 102 comentários parabenizavam a atitude do tatuador. O desenho colorido foi escolhido como forma de dar visibilidade ao tema e romper com preconceitos.

"Nossa, parabéns mesmo pela iniciativa. Eu quero muito fazer. O meu anjinho (porque tenho certeza que todas as mães de crianças com o espectro sabem o quanto essas crianças são o amor mais puro) tem dois anos e eu sempre tive vontade de fazer", disse uma internauta.

"Queria te parabenizar pela iniciativa, eu sou uma mãe atípica e me sinto representada por essa atitude, que demonstra afeto e apoio. A sociedade em geral precisa acolher mais esse grupo de pessoas e, com essa tattoo, você faz isso em forma de arte, lindo gesto", compartilhou outra mãe atípica.

Em conversa com HZ, Márcio Cardoso contou que não imaginava a repercussão que a iniciativa tomaria e que mais de 150 mães atípicas chegaram a mandar mensagem demonstrando interesse. Até a publicação deste material, o canela-verde conseguiu tatuar 12 pessoas.

A princípio, eu realmente achei que seria apenas uma coisa legal. Na minha mente, não teria tanta procura. Mas acabou que as mães foram mandando mensagens e eu percebi que seria uma coisa muito mais especial do que eu imaginei

Márcio ainda disse que já tinha tatuado o desenho em outras mães atípicas mas muitas que o procuram não tem condições financeiras de eternizar o símbolo na pele. As tatuagens custam entre R$ 150 e R$ 200, a depender do tamanho. Por este motivo, que ele resolveu fazer a ação sem custos para presentear todas as interessadas.

"Muitas mães me procuram mas, às vezes, por terem outros gastos com as crianças, acabam não conseguindo pagar a tatuagem. Acabam tendo outras prioridades e deixando para depois. Foi pensando nisso que decidi fazer a ação", contou.