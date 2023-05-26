'Pracão': conheça as praças exclusivas dos pets na Grande Vitória

Pracão Atlântica Parque, Jardim Camburi, Vitória Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Que os pets, principalmente os 'doguinhos', precisam gastar energia, é um fato. Diariamente, é possível ver nas ruas diversas pessoas passeando com seus animais de estimação. Com a grande demanda, municípios da Grande Vitória investiram em espaços exclusivos para que a turminha possa se divertir, sem incomodar ninguém: os chamados Pracão.

Localizados em praças de bairros, estes espaços são, em sua maioria, gramados e com brinquedos e/ou estruturas para os bichinhos saírem da rotina de apartamentos, brincarem e interagirem com outros pets. Halpher Luigi, Secretário de Obras da Serra, diz que a demanda para construção e revitalização desses espaços públicos aumentou no município.

"Tendo em vista que o animal se tornou parte da família, é necessário promover bem-estar e pensar em um local específico para que ele possa ali brincar, interagir e se locomover sem estar preso a uma coleira", conta.

Nestes espaços, os cães têm disponibilizados brinquedos específicos, como manilhas, labirintos com estacas de madeira, pneus e obstáculos para praticarem exercícios e brincarem com seu dono. Além disso, o Pracão também conta com bancos, para que os tutores possam acompanhar seus animais com mais conforto.

Vale ainda ressaltar que são locais completamente cercados, assim os tutores não precisam se preocupar com o risco dos animais fugirem para as vias. Segundo Juliana Bonfá, moradora do Centro de Vitória, que frequenta o Pracão Praça Getúlio Vargas, o ambiente é seguro e, nele, o cão pode ficar sem a guia e coleira tranquilamente.

"No Pracão, o Bombom fica solto e também interage com outros cães. Antes só passeava com ele preso na coleira, a praça é essencial para ele poder ter seus momentos de diversão e interação estando livre", disse.

Confira abaixo algumas das "Pracão" espalhadas pela Grande Vitória.