Capixaba grávida de sêxtuplos participa do "Encontro com Patrícia Poeta"

Capixaba grávida de sêxtuplos participa do programa Encontro Crédito: Reprodução de Vídeo/Globo

Direto de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, Quezia Romualdo e Magdiel Costa participaram do programa Encontro, na manhã desta terça (16), para falar de uma gravidez pouco comum. À apresentadora Patrícia Poeta, o casal contou como foi que descobriram que serão pais de sêxtuplos.

"Até então, nós estávamos planejando a gravidez. Quando marcamos a ultrassom, fomos surpreendidos com essa benção. Foi uma surpresa enorme porque nós não estávamos esperando. Estávamos esperando só um e acabamos sendo presenteados com seis. Ficamos bastante desesperados, bem nervosos mas estamos muito felizes", contou Quezia.

O pai contou que quase passou mal quando a médica deu a notícia, mas logo os ânimos foram se acalmando e o desespero deu lugar à animação.

"Falei: 'não, você está brincando'. Ela disse que não. Quando começou a contar, eu comecei até a ficar mal. Dei uma saidinha, voltei... Nem consegui filmar direito de tão surpreso", disse Magdiel. "Nem a médica acreditou, ela nunca tinha visto um caso desses", completou Quezia.

Os dois já são pais da pequena Heloísa, de quatro anos. Foi ela quem pediu aos pais um "irmãozinho". À repórter Viviane Lopes, do g1 ES, o casal compartilhou que já estava tentando há oito meses e que a gravidez foi concebida de forma natural. O que nem eles nem os amigos imaginavam é que viriam seis novos membros para a família. Para a chegada dos pequenos, Madgiel e Quezia compartilharam que já separaram doze possíveis nomes.

Nas redes sociais, internautas desejaram saúde para os pequenos. "Parabéns, vi sua reportagem e tenho certeza que, não só eu, muitos querem acompanhar o crescimento da sua família. Que Deus os proteja e sua gestação seja saudável! E confia, Deus é aquele que tudo pode fazer por vocês . Tenho certeza que ele está movendo corações em favor da sua família", escreveu uma seguidora.