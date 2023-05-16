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Bárbara Evans comemora gravidez de gêmeos e revela sexo dos bebês

Influenciadora disse que gestação veio após segunda tentativa de fertilização in vitro; ela é mãe de Ayla, de 1 ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 08:48

Bárbara aparece ao lado do marido, Gustavo Theodoro, e da filha, Ayla, para anunciar gravidez de gêmeos
Bárbara aparece ao lado do marido, Gustavo Theodoro, e da filha, Ayla, para anunciar gravidez de gêmeos Crédito: Reprodução/Instagram
A modelo e influenciadora Bárbara Evans comemorou nas redes sociais que está grávida de gêmeos. O anúncio foi feito através do Instagram em um vídeo em que Bárbara aparece ao lado do marido, Gustavo Theodoro, e da filha, Ayla, de 1 ano, nesta segunda-feira, 15.
"Estamos felizes demais em compartilhar com vocês que estamos 'grávidos' de novo. Ayla agora se tornou oficialmente a 'mana' mais velha", escreveu. Ela também aproveitou para revelar o sexo dos bebês: dois meninos.
Nos stories da rede, a influenciadora deu mais detalhes sobre a gestação e contou que a gravidez veio após a segunda tentativa de uma fertilização in vitro. Segundo Bárbara, já foi possível saber o gênero dos bebês por conta de um teste que ela havia feito para constatar uma condição genética.
"Fizemos a biópsia em todos os embriões para [detectar] genes de câncer de mama. Eu perdi todos os que não tinham. Sobraram quatro embriões, mas portadores do gene. Eram dois meninos e duas meninas e nós optamos por colocar os meninos, porque, em menino, é muito mais difícil ter o câncer de mama", explicou.
A influenciadora relatou que tem se sentindo indisposta durante a gestação, o que, conforme ela, seria o motivo de estar mais afastada das redes sociais. "Estou sentindo muita dor de cabeça, muito enjoo e muita fraqueza", contou.
A gestação de Ayla também veio após uma fertilização in vitro. À época, Bárbara engravidou de gêmeos, mas um dos embriões não se desenvolveu. A bebê nasceu em abril do ano passado, também fruto do relacionamento com Gustavo. Os dois se casaram em maio de 2020.

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