Bárbara Evans comemora gravidez de gêmeos e revela sexo dos bebês

Bárbara aparece ao lado do marido, Gustavo Theodoro, e da filha, Ayla, para anunciar gravidez de gêmeos Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo e influenciadora Bárbara Evans comemorou nas redes sociais que está grávida de gêmeos. O anúncio foi feito através do Instagram em um vídeo em que Bárbara aparece ao lado do marido, Gustavo Theodoro, e da filha, Ayla, de 1 ano, nesta segunda-feira, 15.

"Estamos felizes demais em compartilhar com vocês que estamos 'grávidos' de novo. Ayla agora se tornou oficialmente a 'mana' mais velha", escreveu. Ela também aproveitou para revelar o sexo dos bebês: dois meninos.

Nos stories da rede, a influenciadora deu mais detalhes sobre a gestação e contou que a gravidez veio após a segunda tentativa de uma fertilização in vitro. Segundo Bárbara, já foi possível saber o gênero dos bebês por conta de um teste que ela havia feito para constatar uma condição genética.

"Fizemos a biópsia em todos os embriões para [detectar] genes de câncer de mama. Eu perdi todos os que não tinham. Sobraram quatro embriões, mas portadores do gene. Eram dois meninos e duas meninas e nós optamos por colocar os meninos, porque, em menino, é muito mais difícil ter o câncer de mama", explicou.

A influenciadora relatou que tem se sentindo indisposta durante a gestação, o que, conforme ela, seria o motivo de estar mais afastada das redes sociais. "Estou sentindo muita dor de cabeça, muito enjoo e muita fraqueza", contou.