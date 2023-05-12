MC Mirella anuncia que está grávida do primeiro filho com Dynho Alves

Dynho Alves com a esposa MC Mirella Crédito: Instagram/dynhoalves

MC Mirella anunciou que está grávida do primeiro filho com o cantor e dançarino Dynho Alves. A notícia foi divulgada pelo casal nas redes sociais, na noite da última quinta-feira, 11, e foi bastante comemorada por amigos e fãs dos artistas.

"Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!", diz a legenda do vídeo publicado no Instagram. "Felicidade que não cabe no meu coração", postou Dynho.

"Não estava aguentando mais guardar segredo! Toda felicidade do mundo, e que Deus guarde esse neném de todo mal", comentou a cantora Pocah. "Deus abençoe vocês", desejaram Jojo Todynho e a cantora Gabi Martins. "Que venha com muita saúde, casal! Felicidades", comentou a influencer Yá Burihan.