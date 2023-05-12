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Baby a bordo

MC Mirella anuncia que está grávida do primeiro filho com Dynho Alves

Antes de se pronunciar oficialmente, rumores sobre a gravidez da cantora já circulavam nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 17:54

Dynho Alves com a esposa MC Mirella
Dynho Alves com a esposa MC Mirella Crédito: Instagram/dynhoalves
MC Mirella anunciou que está grávida do primeiro filho com o cantor e dançarino Dynho Alves. A notícia foi divulgada pelo casal nas redes sociais, na noite da última quinta-feira, 11, e foi bastante comemorada por amigos e fãs dos artistas.
"Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!", diz a legenda do vídeo publicado no Instagram. "Felicidade que não cabe no meu coração", postou Dynho.
"Não estava aguentando mais guardar segredo! Toda felicidade do mundo, e que Deus guarde esse neném de todo mal", comentou a cantora Pocah. "Deus abençoe vocês", desejaram Jojo Todynho e a cantora Gabi Martins. "Que venha com muita saúde, casal! Felicidades", comentou a influencer Yá Burihan.
Antes do casal comunicar a gravidez oficialmente, MC Mirella chegou a negar a informação que já circulava na internet. A cantora arrumou uma forma particular para brincar com a situação. Ela apareceu nos stories dançando uma música e destacando um trecho da letra que dizia: "não tô ligando para o que tão falando". Enquanto cantava, MC Mirella levantou a blusa para exibir a barriga.

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