Ex-noivo de Marília Mendonça faz homenagem à cantora em seu casamento

Marília Mendonça Crédito: Instagram/mariliamendoncacantora

O empresário Yugnir Ângelo e a dançarina Mirela Janis, que ficaram conhecidos após participação no Power Couple Brasil 5, da Record, se casaram na última quarta-feira, 10, em João Pessoa, com uma cerimônia luxuosa. A festa, avaliada em mais de R$ 2 milhões, reuniu diversas celebridades e rendeu alguns momentos que chamaram bastante a atenção da web. Um deles foi uma homenagem à cantora Marília Mendonça (2021). Yugnir é ex-noivo da artista.

Felipe Araújo animou os cerca de 350 convidados com um show repleto de sucessos. Justamente no momento em que o cantor apresentou o hit De Quem é a Culpa, um dos clássicos da "Rainha da Sofrência", imagens de Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, foram exibidas em um enorme telão.

O momento não agradou aos fãs da sertaneja e acabou criticado nas redes sociais, por conta dos rumores de que o empresário teria traído a cantora na época em que estavam juntos. Eles começaram a namorar em 2015, noivaram em 2016, mas a relação chegou ao fim em 2019.

Após o término, a dançarina e influenciadora digital foi apontada como pivô da separação. Na época, ela negou as acusações e explicou que, quando Yugnir e Marília Mendonça terminaram o relacionamento, ela ainda não o conhecia.

Gente??? Fizeram homenagem para Marília Mendonça no casamento do ex-noivo dela 😳 pic.twitter.com/LJP54eAzwm — ALFINETEITEEN (@alfineteiteen) May 11, 2023

Cara, mesmo que a ex noiva do seu marido seja a saudosa e brilhante e maravilhosa Marília Mendonça, não justifica homenagear a EX NOIVA no CASAMENTO do cara com outra mulher

Sério, não vejo sentindo. Tiveram e ainda terão outras oportunidades né?? Sei la — Athilat (@thalikestering) May 11, 2023

Meu Deus, fizeram uma homenagem pra Marília Mendonça no casamento do ex dela.



Ainda sem reação. — Comenta Maria (@comentamariaaaa) May 11, 2023

Yugnir meteu uma homenagem pra Marília, sua ex-noiva cujo noivado acabou pq ele TRAIU ela, no casamento dele? Mas é mto esquisitinho esse macho — Beatriz Vega 💖 (@biavegaa) May 11, 2023