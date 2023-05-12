Ex-noivo de Marília Mendonça faz homenagem à cantora em seu casamento

O empresário Yugnir Ângelo e a dançarina Mirela Janis, que ficaram conhecidos após participação no Power Couple Brasil 5, da Record, se casaram na última quarta-feira, 10, em João Pessoa, com uma cerimônia luxuosa. A festa, avaliada em mais de R$ 2 milhões, reuniu diversas celebridades e rendeu alguns momentos que chamaram bastante a atenção da web. Um deles foi uma homenagem à cantora Marília Mendonça (2021). Yugnir é ex-noivo da artista.
Felipe Araújo animou os cerca de 350 convidados com um show repleto de sucessos. Justamente no momento em que o cantor apresentou o hit De Quem é a Culpa, um dos clássicos da "Rainha da Sofrência", imagens de Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, foram exibidas em um enorme telão.
O momento não agradou aos fãs da sertaneja e acabou criticado nas redes sociais, por conta dos rumores de que o empresário teria traído a cantora na época em que estavam juntos. Eles começaram a namorar em 2015, noivaram em 2016, mas a relação chegou ao fim em 2019.
Após o término, a dançarina e influenciadora digital foi apontada como pivô da separação. Na época, ela negou as acusações e explicou que, quando Yugnir e Marília Mendonça terminaram o relacionamento, ela ainda não o conhecia.