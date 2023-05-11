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Comeback

Beyoncé impressiona público em estreia da turnê 'Renaissance'

Cantora volta aos palcos após sete anos de hiato, na Suécia. Superprodução contou com cavalo gigante, tanque de guerra e roupa que mudava de cor
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 12:16

Beyoncé estreia turnê 'Renaissance'
Beyoncé estreia turnê 'Renaissance' Crédito: Instagram/@beyonce
O nome de Beyoncé estava entre os assuntos mais comentados no Twitter no final da noite desta nesta quarta-feira, 10. É que a diva pop havia encerrado o primeiro show da turnê Renaissance World Tour, após sete anos longe dos palcos. A cantora se apresentou na Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia, e enlouqueceu os fãs nas redes sociais por conta de sua performance impecável e a superprodução.
A artista abriu a apresentação com a antiga Dangerously in Love, além de outras canções que não fazem parte do álbum atual, que dá nome à turnê. Entre as faixas estavam Flaws and All, 1+1 e I Care. Beyoncé também apostou na tecnologia. Ela levou ao palco um tanque de guerra, um cavalo prateado gigante, braços robóticos e até um figurino que mudava de cor. Foram mais de 2h50 de espetáculo.
Durante o Interlude Opulence, que conteve elementos sonoros de No Angel, Pure/Honey e Ghost, a diva pop mandou recados para os fãs por meio de um telão, ao fundo do palco. "Sei que você pode me ouvir. Você pediu pelos visuais, vocês chamaram a rainha. Mas a rainha se move no passo dela", dizia um deles.
No repertório, também não faltaram as atuais canções, queridinhas do público: Alien Superstar e Cuff It. Os hits ganharam as pistas de todo o mundo, rendendo até desafios de dança nas redes sociais. Ao todo, a cantora apresentou 35 músicas.
Ao final do show, Beyoncé deixou o público boquiaberto. A cantora simplesmente sobrevoou sobre a multidão, montada no cavalo da capa do álbum Renaissance. Dessa vez, numa versão em tamanho real do animal.

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