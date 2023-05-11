Filhos de Rita Lee agradecem fãs na despedida da rainha do rock, no Planetário

João Lee chega para o velório da cantora Rita Lee, no planetário do parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo, na quarta (10/05) Crédito: Futura Press/Folhapress

Os filhos de Rita Lee agradeceram o apoio e as homenagens do público que compareceu ao velório da cantora nesta quarta-feira, 10, chuvosa, no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, e daqueles que se manifestaram nas redes sociais. Rita Lee morreu na noite de segunda-feira, 8, aos 75 anos, depois de uma batalha contra um câncer de pulmão iniciada em 2021.

Foi Rita Lee quem escolheu o Planetário do Ibirapuera como o local de seu velório. Ele ficou aberto ao público até as 17h desta quarta e nas duas horas seguintes o espaço foi fechado para que a família e os amigos próximos pudessem se despedir da rainha do rock.

Na saída, discretos, os filhos de Rita Lee, Beto, João e Antonio, se aproximaram dos fãs, que aguardavam a saída do carro funerário - e o seguiram, em sua última homenagem à estrela -, e, com algumas poucas palavras e gestos, como a mão no coração, agradeceram a presença.

Eles também se manifestaram nas redes sociais, no dia da morte de Rita Lee ou depois.

João Lee pediu, em um post no Instagram, que as pessoas contassem de que forma elas se conectaram com sua mãe, a quem chamou de "estrela divina, iluminada e abençoada". Ele escreveu: "Se foi por algum show, alguma letra, alguma música, alguma atitude, alguma questão pessoal, livro, tweet, quando, como, com quem estava, enfim, o que quiserem contar. Prometo ler tudo que for escrito aqui. Tenho certeza que de onde ela estiver, também vai ler. Obrigado pela enxurrada de mensagens de carinho e apoio. Vocês todos moram no meu coração".

Antonio Lee escreveu que espera a mãe visitá-lo em seus sonhos para continuarem as longas conversas sobre o universo.

E Beto Lee postou, em inglês: "Uma grande parte de mim morreu hoje".

No último post publicado na conta oficial da cantora, Rita Lee sorri, sentada em algum aeroporto, os cabelos vermelhos, mala ao lado, e dá tchau para o marido Roberto de Carvalho, que estava atrás da câmera. "É tarde, já vou indo. Preciso ir embora, até amanhã...", diz a mensagem com um trecho da música Menino de Braçanã.