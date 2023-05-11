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  • O quão fã da Rita Lee você é? Internautas homenageiam cantora em trend no TikTok
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O quão fã da Rita Lee você é? Internautas homenageiam cantora em trend no TikTok

Jovens selecionaram 10 músicas de sucesso da carreira da cantora e o desafio era mensurar quais eram conhecidas na plataforma
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 11:08

A cantora e compositora Rita Lee no lançamento de sua 1ª autobiografia, em 2016
A cantora e compositora Rita Lee no lançamento de sua 1ª autobiografia, em 2016 Crédito: Código19/Folhapress
A morte de Rita Lee, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 8, em decorrência de um câncer no pulmão, desencadeou diversas homenagens a artista. Para além de posts de famosos e amigos, e legado da cantora se estendeu ao Tiktok.
Na noite desta terça-feira, 9, diversos internautas aderiram a uma homenagem no formato que mais bomba na rede social: a trend. Com o intuito de relembrar os sucessos da artista, os usuários do Tiktok decidiram medir o "quão fã da Rita Lee você é?".
Jovens levantaram 10 músicas de sucesso da carreira da cantora e o desafio era mensurar quais eram conhecidas. Na trend, se você conhece apenas sete das dez músicas, por exemplo, você é 70% fã de Rita Lee e assim por diante.
As músicas eram: Erva Venenosa (10% fã), Reza (20%), Esse Tal de Roque En Row (30%), Pagou (40%), Amor & Sexo (50%), Lança Perfume (60%),Mania de Você (70%), Desculpe o Auê (80%), Agora Só Falta Você (90%) e Ovelha Negra (100%).
Confira abaixo alguns vídeos da trend em homenagem à Rita Lee:
@gabrielcacella Em homenagem á RITA LEE. 🕊️🤍 #ritalee ♬ Rita Lee Check - CACELLA
@franalmeidas Fez parte da minha infância 🥰 Descanse em paz 🖤🤍 #ritalee #descansaenpaz #rock #sucessosnacionais #nostalgia #fyp ♬ Rita Lee Check - CACELLA
@aamandinhabarros fã numero 1!! eu te amo muito @Rita Lee , sei que vc é a estrelinha mais brilhante que tem no céu… até o outro lado 🖤🌹 #ritalee #fyp #fy #vaiprofy #homenagemritalee ♬ Rita Lee Check - CACELLA

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