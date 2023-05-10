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Teve os seios apalpados

Dudu Camargo é condenado a pagar R$ 30 mil por importunação sexual a Simony

A artista apresentava o programa Bastidores do Carnaval, na RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens, diretamente do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, quando teve os seios apalpados pelo comunicador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 17:50

Dudu Camargo
Dudu Camargo é condenado a pagar R$ 30 mil a Simony Crédito: Reprodução @duducamargo
O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Dudu Camargo por importunação sexual e ele terá que pagar uma indenização de R$ 30 mil à cantora Simony, que entrou com uma representação judicial contra o apresentador do SBT, em 2020. A artista apresentava o programa Bastidores do Carnaval, na RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens, diretamente do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, quando teve os seios apalpados pelo comunicador.
Na ação protocolada na esfera cível, Simony disse que ele a agarrou de modo forte, insinuando-se para conseguir um "selinho". A cantora ainda afirmou que pediu para Nelson Rubens puxar Dudu, deixando claro que não estava confortável com a situação. Ainda segundo a artista, não satisfeito, Dudu ainda disse querer "fazer um filho" com ela e simulou um ato sexual.
Em sua defesa, o apresentador declarou que tocou acidentalmente a pele da apresentadora, e que a retirou imediatamente. O advogado de Dudu Camargo, Iago Vincenzo Ferrari Tavares, afirmou que as imagens do programa deixam claro a "ausência de malícia", e que Simony concordou com o "selinho". "Não há nada forçado ou obsceno nas imagens, nem sequer vestígio de intenção de cunho sexual", alegou.
O juiz Fernando de Lima Luiz discordou dos argumentos e determinou que ele tocou no corpo de Simony sem a permissão dela e de "forma insistente e desrespeitosa". "O réu não só abraçou Simony como passou a praticar movimentos que simulam o ato sexual. Isso não pode ser entendido como uma mera brincadeira", ressaltou.
O apresentador do SBT, que até o momento não se pronunciou sobre o assunto, ainda pode recorrer da decisão e do pagamento da multa em um total de R$ 30 mil - com acréscimo de juros e correção monetária.

Desabafo nas redes sociais

Na época do episódio, Simony usou as redes sociais para fazer um desabafo. "Me senti mal, me vi vulnerável em uma situação desagradável que eu gostaria de dividir com vocês como mulher e mãe", escreveu no Instagram.
A cantora, representada pelo advogado Eneas de Oliveira Matos, classificou o episódio de "grave ofensa à integridade moral, honra e liberdade sexual".

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