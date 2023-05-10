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Em entrevista

Déa Lúcia comenta herança de Paulo Gustavo pela primeira vez

Mãe do ator, morto em 2021 pela Covid-19, contou o que o filho deixou para ela em testamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 16:52

Dona Déa ao lado de Paulo Gustavo para o primeiro aniversário dos netos Gael e Romeo
Dona Déa ao lado de Paulo Gustavo para o primeiro aniversário dos netos Gael e Romeo Crédito: Instagram/@paulogustavo31
Na última terça (9), Déa Lúcia, conhecida como Dona Déa, participou do podcast "Quem Pode, Pod", conduzido pelas atrizes Fernanda Paes Leme e Giovana Ewbank. Na ocasião, a professora aposentada comentou, pela primeira vez, o que o filho Paulo Gustavo deixou para ela, em testamento: um apartamento para dividir com o ex-marido.
"Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento. É incrível. Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai. O mesmo apartamento. Era pra gente vender e levar um dinheiro”, contou.
Ao invés de vender o imóvel, como era a ideia inicial, Déa Lúcia contou que acabou comprando a parte do pai de Paulo Gustavo e ficando com o imóvel.
A matriarca da família foi a inspiração de Paulo para construir uma das personagens mais queridas do Brasil, Dona Hermínia.

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