Déa Lúcia comenta herança de Paulo Gustavo pela primeira vez

Dona Déa ao lado de Paulo Gustavo para o primeiro aniversário dos netos Gael e Romeo Crédito: Instagram/@paulogustavo31

Na última terça (9), Déa Lúcia, conhecida como Dona Déa, participou do podcast "Quem Pode, Pod", conduzido pelas atrizes Fernanda Paes Leme e Giovana Ewbank. Na ocasião, a professora aposentada comentou, pela primeira vez, o que o filho Paulo Gustavo deixou para ela, em testamento: um apartamento para dividir com o ex-marido.

"Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento. É incrível. Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai. O mesmo apartamento. Era pra gente vender e levar um dinheiro”, contou.

Ao invés de vender o imóvel, como era a ideia inicial, Déa Lúcia contou que acabou comprando a parte do pai de Paulo Gustavo e ficando com o imóvel.