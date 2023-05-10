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Pedro Bial é homenageado na TV pelo filho Theo Bial e se emociona

Músico leu poema escrito pelo irmão mais novo, José Pedro, no Encontro com Patrícia Poeta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 08:56

Theo Bial declama poema do irmão José Pedro
Theo Bial declama poema do irmão José Pedro Crédito: RedeGlobo/Reprodução
Pedro Bial não conseguiu conter a emoção ao assistir uma mensagem gravada em vídeo pelo filho, o músico Theo Bial, de 25 anos, fruto de seu casamento com a atriz Giulia Gam. Durante participação no Encontro com Patrícia Poeta, da Rede Globo, nesta terça-feira, 9, o jornalista ouviu as palavras de Theo e chorou.
"Um pai tem dentro de si todos os pais que não teve e os que teve e todo filho, sem saber, é filho de todos os pais que esse pai já teve", dizia um trecho do poema Os Pais que Ficam, escrito pelo irmão, José Pedro, filho de Pedro Bial com a cineasta Isabel Diegues.
"Ele lendo as palavras escritas pelo José e falando dessa questão da paternidade. Perdi meu pai cedo e acho que fui ter um monte de filhos por causa do órfão que sou. Olho para meus filhos e tenho essa sorte de ser meio maluco de ter uma filha mais velha de 36 anos e a mais nova de três anos. Acumulo as funções de pai e avô dos meus filhos, recomendo", declarou o comunicador.
Pedro Bial também foi homenageado pela mãe, Suzane Bial, de 98 anos; e pelos irmãos, Irene e Alberto.

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