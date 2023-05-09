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País errado

Key Alves mostra tatuagem em homenagem ao México e internautas apontam: 'bandeira da Itália'

Ex-BBB e jogadora de vôlei revela novas tatuagens e uma delas é em homenagem a sua participação no ‘La Casa de Los Famosos’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 18:43

Key Alves
Key Alves Crédito: Reprodução/Instagram
Key Alves contou aos seus seguidores do Instagram na segunda-feira, 8, que fez novas tatuagens. A novidade chamou a atenção dos internautas. A ex-BBB 23 e jogadora de vôlei mostrou um desenho de um coração nas cores de uma bandeira, segundo ela, a do México, em homenagem pela sua participação no reality La Casa de Los Famosos. Mas ela foi "avisada" pelos seguidores que se tratava da bandeira da Itália.
"Galera, essas tattoos representam para mim tudo que vivi nesses confinamentos e como a minha vida mudou! Decidi fazer uma homenagem tatuando POSTURADA E CALMA, meu bordão do bbb; a chave, meu emoji em homenagem aos meus fãs; tatuamos também o coração com a bandeira do México; e uma homenagem linda que meus fãs fizeram ao falecimento do meu avô, enquanto estava confinada, que foi as coordenadas de uma estrela onde se encontra ele hoje", escreveu Key Alves na legenda das fotos.
A novidade chamou a atenção de alguns internautas, que comentaram na postagem que houve um erro na tatuagem em homenagem ao México. "Essa bandeira ai é da Itália", disse um seguidor. "Top essa bandeira da Itália", afirmou outro. "Amei a bandeira da Itália", brincou mais um.
Tatuagem com erro de inglês
Não é a primeira vez que Key Alves chama a atenção por suas tatuagens. Os internautas, que não deixam nada passar, comentaram uma tatuagem da atleta, enquanto ela ainda estava confinada no BBB 23.
Ela tem uma frase em inglês escrita errada: "Be beaultiful hurt". O que deveria significar "Ser bonita dói", tem, na verdade, tradução literal de "seja linda machucada".
Para a devida mensagem, a frase correta deveria ser: "Being beautiful hurts". Ou seja, seria necessária uma correção completa, incluindo da palavra "beautiful", que está escrita com um "l" mais no braço da BBB.

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