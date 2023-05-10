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  • Ney Matogrosso foi o responsável por apresentar Rita Lee ao marido: 'encontro instantâneo'
Amor verdadeiro

Ney Matogrosso foi o responsável por apresentar Rita Lee ao marido: 'encontro instantâneo'

Cantor levou Roberto de Carvalho para casa de Rita ao perceber interesse da amiga no guitarrista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 08:50

Rita Lee e Roberto de Carvalho no Coquetel de estreia do musical
SÃO PAULO - SP - 21.08.2014 - Coquetel de estreia do musical "Se Eu Fosse Voce ". Rita Lee, Roberto Carvalho. (Foto: Raquel Cunha/Folhapress) Crédito: Raquel Cunha/Folhapress
Ney Matogrosso revelou que teve uma participação fundamental para o início do relacionamento de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Ao relembrar sua amizade com a cantora que morreu nesta segunda-feira, 8, devido a um câncer no pulmão, o artista comentou que foi ele que apresentou o casal.
Em entrevista ao Conexão GloboNews, Ney explicou que percebeu que a amiga estava interessada no seu guitarrista durante um show. Então, decidiu levar o músico para um jantar na casa de Rita. O casal se conheceu em 1976.
"Eu estava fazendo um show no beco, em São Paulo, ela foi ver, aí eu vi que ela prestou muita atenção no guitarrista. Eu levei ele [ao jantar], porque eu sabia que era ele que ela queria ver", enfatizou Ney.
"Foi instantâneo o encontro deles, instantaneamente se sentaram no piano e começaram a compor. Eu saí meio de fino, pois vi que ali a coisa já tinha acontecido", comentou.
O casal teve uma relação de 46 anos e tiveram três filhos Beto, Antônio e João.

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