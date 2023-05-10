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Antônia Fontenelle é condenada a pagar R$ 100 mil aos irmãos Felipe Neto e Luccas Neto

Processo acontece desde 2020 e apresentadora ainda pode recorrer
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 08:42

Antonia Fontenelle é condenada por difamação, calúnia e injúria contra Felipe Neto
Antonia Fontenelle é condenada por difamação, calúnia e injúria contra Felipe Neto Crédito: Instagram/@ladyfontenelle e YouTube/@felipeneto
Antônia Fontenelle terá que pagar R$ 100 mil para os irmãos Felipe e Luccas Neto após acusar os influenciadores de pedofilia. A apresentadora foi condenada por danos morais pela 7ª Vara Cível do Rio, nesta terça-feira, 9.
A informação foi confirmada pelos envolvidos que se pronunciaram sobre a sentença nas redes sociais. O processo acontece desde 2020 e Antonia, que deverá pagar R$ 50 mil para cada um dos irmãos, ainda pode recorrer.
Na época, Felipe e Lucas acusaram a comunicadora de associá-los à prática de pedofilia após ela publicar um vídeo com trechos que estariam fora de contexto. A apresentadora, por sua vez, alegou que queria "propor um debate" sobre o conteúdo dos youtubers e que não teria editado o vídeo publicado em sua página, apenas reproduzido o conteúdo.
Todas as publicações foram excluídas. Porém, nesta terça-feira, após a decisão do juiz Samuel de Lemos Pereira, Antonia disse: "Podem me condenar mil vezes, mas ninguém vai mudar quem eu sou e quem vocês são. Esse é o Felipe Neto, incoerente, imoral por achar que pagar 100 mil reais na diária de hotel não é nada demais".
"Um cara sem personalidade, que escreve um livro infantil perguntando com quem você quer casar, com quem você quer trepar e quem você quer matar", continuou. A declaração foi feita na legenda de um vídeo antigo de Felipe Neto, reproduzido pela apresentadora no Instagram, em que ele alega não votar no Lula.

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